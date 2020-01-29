Bakan Soylu ve Koca Malatya'da
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Bakan Soylu ve Koca Malatya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Malatya Valiliğine gelişi Salondan detay MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

29.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:44
Bakan Soylu ve Koca Malatya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Malatya Valiliğine gelişi

Salondan detay MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Soylu ve Koca Malatya'da
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