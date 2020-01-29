Bakan Soylu ve Koca Malatya'da
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Malatya Valiliğine gelişi Salondan detay MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya Valiliğini ziyaret etti.
29.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:44
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Malatya Valiliğine gelişi
Salondan detay MALATYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya Valiliğini ziyaret etti.
Kaynak: AA