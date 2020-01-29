Bakan Soylu ve Koca, depremzedelere dağıtılacak gıdaların paketlenmesine yardım etti

29.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzedelere dağıtılacak gıdaların paketlenmesine yardım etti.

Deprem bölgesindeki temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilikte düzenlenen basın toplantısının ardından, yurdun dört bir yanından vatandaşlarca depremzedelere ulaştırılması için gönderilen yardım malzemelerinin depolandığı Elazığ Organize Sanayi Bölgesindeki merkezi ziyaret etti.Merkezde görev yapan gönüllülerle sohbet eden Soylu ve Koca, depremden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan gıda kolilerinin hazırlanması ve battaniyelerin istiflenmesine yardımcı oldu.

Kaynak: DHA