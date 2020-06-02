Bakan Soylu ve Başkan Sayan'dan Ağrılı Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti
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Bakan Soylu ve Başkan Sayan'dan Ağrılı Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ankara'da ezan okunduğu sırada müziği kısmaları için uyardıkları kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Soylu ve Başkan Sayan'dan Ağrılı Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti
02.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ankara'da ezan okunduğu sırada müziği kısmaları için uyardıkları kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyardığı için öldürülen Barış Çakan Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada olayla ilişkili olarak birçok manipülasyon yapıldı. Yaşanan olayların ardından Barış Çakan'nın ailesi olayın ırkçılıkla bir ilgisi olmadığını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan acılı aileyi ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Barış Çakan'ın ailesinin yaşanan olayın ırkçılık söylemlerine alet edilmesinden dolayı üzüldüğünü söyleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Ezana saygısızlık yapan kişileri uyardığı için bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan kardeşimizin ailesine Sayın Süleyman Soylu bakanımız ile taziye ziyaretinde bulunduk. Aile çocuklarının ırkçılık söylemlerine alet edilmesine çok üzülmüşler" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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