Bakan Soylu ve Bakan Kurum Enkaz Alanında İncelemelerde Bulundu
Kartal'da çöken binanın enkaz alanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum alanda incelemelerde bulundu.
Kartal'da çöken binanın enkaz alanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum alanda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ve Bakan Kurum incelemelerin ardından alandan ayrıldı.
Görüntü dökümü:
-----------------
-İncelemelerden görüntü
-Detaylar - İstanbul
Kaynak: DHA