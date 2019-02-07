Bakan Soylu ve Bakan Kurum Enkaz Alanında İncelemelerde Bulundu

Bakan Soylu ve Bakan Kurum Enkaz Alanında İncelemelerde Bulundu

Kartal'da çöken binanın enkaz alanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum alanda incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu ve Bakan Kurum Enkaz Alanında İncelemelerde Bulundu

Kartal'da çöken binanın enkaz alanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum alanda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ve Bakan Kurum incelemelerin ardından alandan ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-İncelemelerden görüntü

-Detaylar - İstanbul

Kaynak: DHA
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