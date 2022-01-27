Bakan Soylu ve Bakan Karaismailoğlu, "Afganistan İnsani Yardım Trenini Uygulama" törenine katıldı
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Bakan Soylu ve Bakan Karaismailoğlu, "Afganistan İnsani Yardım Trenini Uygulama" törenine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Afganistan İnsani Yardım Trenini Uygulama" törenine katıldı.
Bakan Soylu ve Bakan Karaismailoğlu, "Afganistan İnsani Yardım Trenini Uygulama" törenine katıldı
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Afganistan İnsani Yardım Trenini Uygulama" törenine katıldı.