Bakan Soylu ve Bakan Karaismailoğlu, "Afganistan İnsani Yardım Trenini Uygulama" törenine katıldı - Haberler
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Bakan Soylu ve Bakan Karaismailoğlu, "Afganistan İnsani Yardım Trenini Uygulama" törenine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Genel

Bakan Soylu ve Bakan Karaismailoğlu, "Afganistan İnsani Yardım Trenini Uygulama" törenine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Afganistan İnsani Yardım Trenini Uygulama" törenine katıldı.

Bakan Soylu ve Bakan Karaismailoğlu, "Afganistan İnsani Yardım Trenini Uygulama" törenine katıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Afganistan İnsani Yardım Trenini Uygulama" törenine katıldı.

Bakan Soylu ve Bakan Karaismailoğlu, Afganistan İnsani Yardım Trenini Uygulama törenine katıldı

Bakan Soylu ve Bakan Karaismailoğlu, Afganistan İnsani Yardım Trenini Uygulama törenine katıldı

Bakan Soylu ve Bakan Karaismailoğlu, Afganistan İnsani Yardım Trenini Uygulama törenine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Genel

Adil Karaismailoğlu, Süleyman Soylu, Afganistan, Genel, Haber

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