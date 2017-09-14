Bakan Soylu, Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Kampüsü'nün Temel Atma Törenine Katıldı

Bakan Soylu, Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Kampüsü'nün Temel Atma Törenine Katıldı

Bakan Soylu, Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Kampüsü'nün Temel Atma Törenine Katıldı