Bakan Soylu, Vatandaşların Taleplerini Bizzat Not Adlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu ziyaretine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların hem fotoğraf çektirme isteğini kırmadı hem de taleplerini dinleyerek bizzat not aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ordu ziyaretinde eşlik eden Bakan Soylu'ya vatandaşlar Ünye ilçesinde büyük ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında Bakan Soylu da otobüsün altında konuşmayı dinlediği esnada vatandaşların kendisine gösterdiği yakın ilgiye duyarsız kalmadı. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, onların isteklerini de not alarak yardımcı olacağı sözünü verdi.

Bakan Soylu'ya ince davranışından dolayı teşekkür eden vatandaşlar, kendisine başarı dilediler. - ORDU