Bakan Soylu: "Vatandaşlarımız özel araçlara yönelmesi sebebiyle trafik yoğunluğunda artış var"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KIRIKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de havadan yaptığı trafik denetimlerinin ardından açıklamalarda bulundu.
29.07.2020 22:58 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:05
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KIRIKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de havadan yaptığı trafik denetimlerinin ardından açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA