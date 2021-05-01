Bakan Soylu: "Vatandaşlarımız büyük oranda kurallara uyuyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı nedeniyle Ağrı'ya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı nedeniyle Ağrı'ya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısına katılmak üzere Ağrı'ya geldi. Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından karşılanan Bakan Soylu, Ağrı Valiliği binasına gelerek burada Valilik Şeref defterini imzaladı. Daha sonra protokol üyeleriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buradan Valilik toplantısına geçerek basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında Ağrı'nın asayiş ve güvenlik sorunlarına değineceğini söyleyen Bakan Soylu, dün başlayan tam kapanmayla ilgili bilgi vererek vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğunu belirterek, "Bugünkü Ağrı Güvenlik Toplantısında ilimizin asayiş ve güvenlik meseleleri başta olmak üzere terörle mücadele, sınır güvenliği, aynı zamanda uyuşturucu ile mücadele, göçmen kaçakçılığı ve diğer kaçakçılarla ilgili genel değerlendirme üzerine olacak. Korona virüsle mücadelede Ağrıda yapılanlar be yapılması gerekenler ile ilgili değerlendirmelerimizi heyetimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Bu açıdan Ağrı'da da ülkemizin hem tarihi açısından hem de sınır şehri olması açısından hem de doğal güzellikleri açısından bizim için çok farklı yerde olan Ağrı şehrinde bu toplantıyı yapmaktan gurur duruyorum. Bugün üretime odaklanmış, eğitime odaklanmış, tarıma odaklanmış bir Ağrıyı görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bunu çok daha iyi bir noktaya getirmekte bizim sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle toplantının açık bölümünde bunları ifade edeceğim. Dün itibariyle Türkiye'de tam kapanma başladı be özellikle burada vatandaşlarımıza salgınla mücadelede tam kapanmanın önemiyle birlikte bu kurallara uydukları için vatandaşlara teşekkür ederiz. Vatandaşlarımız büyük oranda bu kurala uydu. Üretim zincirimiz devam edecek bu süreçte. İhracatın ana mekanizması devam ediyor.

Özellikle tam kapanma döneminde yeni bir şey başlattık. Çalışma belgesi diye bir belge başlattık. Bunun için tüm tanımlamaları yaptık. Sosyal güvenlik kurumunun sistemiyle birleştirdik. Bir saniye içerisinde herkesi tespit edebilecek bir sistem kurduk. Şu ana kadar muafiyetlerde çalışan sektörlerden çalışma belgesi alan 691 bin 890 kişi. Bu belgeyi aldıktan sonra bu belgeyi alan tüm kolluk güçlerimizin sistemine düşüyor. Denetimler kolaylıkla sağlanıyor. Sistem işliyor çalışma izni alanlar çok rahat bir şekilde çıkabilecekler. Bunun sebebi çok doğal olarak herkes alanını genişletmek istiyoruz. Halkımız büyük fedakarlık yapıyor. Bizim hakka girmek istemiyoruz. Aldığımız tedbirler bir sonuca çıkıyor. Ağrı'dayız, hayvancılıktan tarıma kadar en çok emek ortaya konulacak bir döneme girdik. Biz arzımızı düşüremeyiz. Bu hastalıkla ilgili önümüzde başka bir dönem çıkarsa temel ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında bir zaafiyetle karşı karşıya kalamayız. Yaza giriyoruz, turizm var. Buna yönelikte bir tedbir almak zorundayız. Ama bu konuyu farklı manipülasyonlara çekmek için çalışma yapanlar bar. Bu hepimizin sorunu. Memleketimizin en birikimli insanlarını kaybettik. Camilerde saf düzenimiz değişti. Hala bunun munzurluğunu yapanlar var. Yapmayın Allah aşkına. Ramazan ayı münasebetiyle bazı yerlere konuk oluyorum üniversite öğrencileri okullarına gidemediklerini söylüyor. Bir takım suni tartışmalar içine Türkiye'yi getirmenin anlamı yok. Bu vesileyle de vatandaşlarımıza tekrar şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

1 Mayıs İşçi Bayramı Nedeniyle işçilerin bayramını kutlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün ayrıca 1 Mayıs. Emek bizim için kutsaldır. Alın teri kurumadan hakkının verilmesini temin eden bir inancın mensubuyuz. Onun için bugün 1 Mayıs bayramını salgın münasebetiyle kutlayamayan, bu heyecanı yaşayamayan emekçilerimize, çalışanlara bu anlamlı günlerinin kutlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı