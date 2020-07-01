Bakan Soylu Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarını inceledi Açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde kaybolan tekneye ilişkin, "Gölün ortasında battığı değerlendiren teknenin yerin üzerinde olduğunu düşünüyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde kaybolan tekneye ilişkin, "Gölün ortasında battığı değerlendiren teknenin yerin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. ROW cihazı 140 metre kadar aşağıya indi." dedi.

Havalimanından helikopterle teknenin battığı değerlendirilen bölgeye giden Bakan Soylu, burada AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik ve JAK timlerince yapılan arama çalışmalarını inceledi.

Daha sonra tekneyle göl yüzeyinde incelemelerde bulunan Soylu, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve yetkililerden bilgi aldı.

Çarpanak sahilinde gazetecilere açıklama yapan Soylu, şu bilgileri verdi:

"Gölün ortasında battığı değerlendiren teknenin yerin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. ROW cihazı 140 metre kadar aşağıya indi. Bir takım karartılar görüyor ama buradan görüldüğü gibi değil. Gölün içi hareketli ve dalgalı. Saat 12'ye doğru havanın bozacağı da söyleniyor. Bir ROW cihazı daha istedik Sahil Güvenlik'ten. O da yakın zamanda gelecek ve mümkün olduğunca farklı cihazlarla farklı yerlerde aramaya devam edeceğiz. İnşallah yakın zamanda bulunur düşüncesindeyim."

Buradan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne geçen Soylu, Çaldıran ilçesinde nöbet değişimine giden araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti.

Kaynak: AA