Bakan Soylu, Van'daki depremin ardından olumsuz durum bilgisinin gelmediğini duyurdu
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili birimlere ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.
TUŞBA, VAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili birimlere ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Van'da saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.
Ekiplerin saha taramasının devam ettiğini belirten Soylu, geçmiş olsun dileklerini de iletti.
AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
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