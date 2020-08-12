Bakan Soylu, valiler ile toplantı gerçekleştirdi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle valiler ile Koronavirüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiğini bildirdi.
12.08.2020 21:54 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:56
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle valiler ile Koronavirüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiğini bildirdi.
Bakalığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle valilerimizle, Koronavirüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor" denildi.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA