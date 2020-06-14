Bakan Soylu: "Uzaktan komuta sistemi ile hazırlanmış 10 kilogram EYP bulundu"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma ekiplerinin dikkati ve takibiyle Bingöl'de uzaktan kumandalı 10 kilogram el yapımı patlayıcının (EYP) bulunduğunu bildirdi.
14.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:56
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma ekiplerinin dikkati ve takibiyle Bingöl'de uzaktan kumandalı 10 kilogram el yapımı patlayıcının (EYP) bulunduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Jandarmamızın dikkati ve takibiyle... Bingöl'de PKK/KCK terör örgütüne ait, uzaktan komuta sistemi ile hazırlanmış 10 kilogram EYP bulundu. Teşekkürler Türk Jandarması."
Kaynak: AA