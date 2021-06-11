"Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa Avrupa tamamen uyuşturucuya teslim olurdu"
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"Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa Avrupa tamamen uyuşturucuya teslim olurdu"

'Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa Avrupa tamamen uyuşturucuya teslim olurdu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesinin dünyadaki önemini vurgulayarak, "Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa Avrupa tamamen uyuşturucuya teslim olurdu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesinin dünyadaki önemini vurgulayarak, "Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa Avrupa tamamen uyuşturucuya teslim olurdu" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından 2021 yılında Avrupa'da ve Türkiye'de ele geçirilen çeşitli uyuşturucu maddelerinin sayılarının yer aldığı "Avrupa Uyuşturucu Raporu 2021" isimli bir tablo paylaştı. Türkiye'nin uyuşturucu ile verdiği mücadelenin Avrupa ülkelerinden daha fazla olduğunu vurgulayan Bakan Soylu paylaşımında, "Avrupa 'mal' bulmakta zorlanıyor. Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa Avrupa tamamen uyuşturucuya teslim olurdu" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun paylaştığı tabloda Türkiye'de ve Avrupa'da 2021 yılında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktar ve sayıları yer aldı. Söz konusu tabloya göre Avrupa'da ele geçirilen eroin miktarının 8 bin 624 kilogram olduğu, Türkiye'de ise bu sayının 20 bin 165 kilogram olduğu belirtildi. Raporda, yakalanan ecstasy miktarının Avrupa'da 5 milyon 444 bin 451 olduğu kaydedilirken, Türkiye'de 8 milyon 695 bin 605 ecstasy yakalandığı bilgisi verildi. Kök kenevirde ise Avrupa ülkelerinde 3 milyon 686 bin 428 olan sayının Türkiye'de 42 milyon 276 bin 694 olduğu kaydedildi. Tabloda ayrıca, "Terör ve suç örgütlerinin can damarını kestik" ifadelerine yer verildi.

(Ali Nargüner/İHA)

'Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa Avrupa tamamen uyuşturucuya teslim olurdu'
'Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa Avrupa tamamen uyuşturucuya teslim olurdu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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