Bakan Soylu: Uyuşturucunun belini kırdık
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerin 2017 yılında 941'ken, 2019 yılında 342'ye düştüğünü duyurdu.
20.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:18
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerin 2017 yılında 941'ken, 2019 yılında 342'ye düştüğünü duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucunun belini kırdık. Biraz daha gayret. Uyuşturucuya bağlı ölümler; 2017 yılında 941'den, 2019 yılında 342'ye hızla düşmüştür. Mücadele ile düşüşe devam" ifadesini kullandı.
Kaynak: DHA