Bakan Soylu: Uyuşturucunun belini kırdık İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerin 2017 yılında 941'ken, 2019 yılında 342'ye düştüğünü duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerin 2017 yılında 941'ken, 2019 yılında 342'ye düştüğünü duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucunun belini kırdık. Biraz daha gayret. Uyuşturucuya bağlı ölümler; 2017 yılında 941'den, 2019 yılında 342'ye hızla düşmüştür. Mücadele ile düşüşe devam" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA