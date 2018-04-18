Bakan Soylu: "Uyuşturucu Satışı Bir Terörizmdir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu satışı bir terörizmdir. Bu kadar açık ve net. Çocuklarımızı sadece silahla katletmiyorlar. Zihinlerini, beyinlerini bu uyuşturucu illetiyle öldürmeye çalışıyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da "Uyuşturucu ve Güvenlik" konulu toplantıya katıldı. Programda yapılan uyuşturucu operasyonlarını ve rakamları paylaşan Soylu, uyuşturucu konusunda muhtar ve belediye başkanlarına seslenerek uyuşturucuyla mücadelede daha aktif rol almaları gerektiğini belirtti.

"Uyuşturucunun maddi karşılığını vermeyin"

Yakalanan uyuşturucunun fiyat olarak belirtilmemesi gerektiğini ifade eden Soylu, "2017'nin tamamında toplam 118 bin 264 operasyon yapılmış, 193 ton uyuşturucu, 29,7 milyon hap ele geçirilmiştir. Özellikle basın mensuplarına bir şey söylemek istiyorum. Biz bir karar aldık. Bu rakamları verirken bunların maddi karşılıklarını vermemeye özen gösteriyoruz. Eğer televizyonlarımız, gazetelerimiz bunların maddi karşılıklarını, 'şu kadar değerindeki uyuşturucu' demezler ise bunu özendirici olmaktan alıkoyarlar. Bizim hesabımız kilo, bizim hesabımız kişi. 2016 ile 2017'nin ilk 3 ayı kıyaslandığında operasyon sayısında yüzde 63, gözaltı sayısında yüzde 45 artış elde edilmiştir. Ele geçirilen esrar miktarında ilk üç ay kıyaslamasında 2016 ile 2018 arasında yüzde 77, eroin miktarı aynı dönemde yüzde 104, bonzai miktarı yüzde 341, metamfetamin yüzde 438 göstermiştir" dedi.

"Benim elimde birini derdest etme imkanım yok"

Karakol Eksenli Güvenlik Sistemini açıklayan Bakan Soylu, "Benim de İçişleri Bakanı olarak elimde birini derdest etme imkanım yok. Kimin imkanı var? Hukukun imkanı var. Benim mahallemde bir asayiş olayı var ise ve ben muhtar isem o problemi oradaki emniyet müdürümüze, karakol amirimize bildireceğim. Karakollarımızı güçlendiriyoruz. Bekçisi, oradaki asayiş ekipleri, karakol ortak bir merkezle beraber mahalle içerisindeki meselelere anında müdahale edebilme imkanına sahip olabilecektir. Özellikle belediye başkanlarımızın ekonomik imkanları var. Bu konuda asli mücadelenin en önemli unsurlarından biri belediye başkanlarıdı" ifadelerini kullandı.

"Metruk binaları yıkıp geçeceğiz"

Vali, kaymakam ve belediye başkanlarına metruk bina uyarısında bulunan Soylu, "Bu metruk binaların yıkılması lazım. Bu işle ilgili esneklik gösterirsek mesafe alamayız. Bu kadar açık ve net. Yıkıp geçeceksiniz. Metruk bina kalmayacak. Metruk binalar asayiş açısından ve uyuşturucu açısından başımıza bir musibettir" diye konuştu.

"Okulların çevresinde operasyonlarımıza devam edeceğiz"

Soylu, "Her okula güvenlikle entegre edilecek, bir görevli ortaya koyduk. Okulla irtibat kuran sistemleri şu anda işlevselliğini kazandırdık ve devam etmekteyiz. Okul etraflarında operasyonlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Uyuşturucu satışı bir terörizmdir. Bu kadar açık ve net. Çocuklarımızı sadece silahla katletmiyorlar. Zihinlerini, beyinlerini bu uyuşturucu illetiyle öldürmeye çalışıyorlar" dedi

Belediye başkanları ve muhtarlara seslenen Soylu, "Sokakta kıvranan bir çocuktan habersizsek, onunda bir annesi babası olduğunu hatırlamak bizim insanlık vazifemizdir" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ