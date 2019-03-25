Bakan Soylu: "Uyuşturucu Satıcılarının Ağa Babalarını Yerin Yedi Kat Dibine Gömeceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktıklarını belirterek, "Bu uyuşturucu satıcılarına onların, ağa babalarını da yerin yedi kat dibine gömmezsek Allah hesabını sorsun, millet hesabını sorsun." dedi.

Kırıkkale'de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Değerli hemşehrilerim; bir de bana kızıyorlar, niye kızıyorlar? İçişleri Bakanı böyle konuşuyor. Ne demişim? Dediğim ne yani? Uyuşturucu satıcılarını okulların etrafında gören polislerimiz ayaklarını kırsın demişim, yanlış mı dedim? Kırıkkaleliler iyi ya, aile yapımıza saldıracaklar, anneler burada. Aile yapımıza saldıracaklar, çocukları annelerden babalardan ayıracaklar, biz ne yapacağız, pişt pişt pişt göndereceğiz. 57 binini kodese tık tık 57 bin uyuşturucu satıcısını, 57 bin." şeklinde konuştu. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptıklarını kaydeden Soylu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"7.2 ton esrar, 1,5 ton eroin, bin 250 kilo eroin, bin 220 kilo erin, bin ton kokain, 260 ton bonzai, çocuklarımızı zehirlemek için ülkemize sevk ediyorlardı, yakaladık. Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin. Bakın 2017 yılında 941 kişi ölmüştü uyuşturucudan. Hemen Cumhurbaşkanımıza koştuk dedik ki; efendim tedbir almamız lazım. Sonuna kadar arkanızdayım, dedi. Yürüyün şimdi 2018 yılında yarı yarıya düşürdük ölüm sayısını 491'e Aralık ayı hariç. 491'e düşürdük kıymetli hemşehrilerim. Şurada evladınız olarak söylüyorum. Bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak söylüyorum. Bu uyuşturucu satıcılarına hiç kimse endişe etmesin. Bu uyuşturucu satıcılarına onların, ağa babalarını da yerin yedi kat dibine gömmezsek Allah hesabını sorsun, millet hesabını sorsun." diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA