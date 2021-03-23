Bakan Soylu: "Uyanık olmak ve uyanık durmak bizim temel görevimizdir"
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Bakan Soylu: "Uyanık olmak ve uyanık durmak bizim temel görevimizdir"

23.03.2021 19:52 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:00

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu 54. Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi Katılımcılardan detay İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek...

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu 54. Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi

Katılımcılardan detay

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması

ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu 54'üncü Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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Bakan Soylu: 'Uyanık olmak ve uyanık durmak bizim temel görevimizdir'
Bakan Soylu: 'Uyanık olmak ve uyanık durmak bizim temel görevimizdir'
Bakan Soylu: 'Uyanık olmak ve uyanık durmak bizim temel görevimizdir'
Bakan Soylu: 'Uyanık olmak ve uyanık durmak bizim temel görevimizdir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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