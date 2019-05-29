Bakan Soylu Üsküdar'da Sahur Programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Üsküdar Belediyesince Kirazlıtepe'deki Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sahur programına katıldı. Programa Bakan Soylu'nun yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ak Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan ve MHP Üsküdar İlçe Başkanı Afşin Birben ile vatandaşlar katıldı.

Yenilen sahur kahvaltısından sonra bir konuşma yapan Bakan Soylu manevi bir iklimin içerisinde bulunarak okunacak ezandan sonra birlikte yeni bir günün orucuna başlamanın kendisi için mutluluk ve onur verici olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, "Gecenin bu saatinde buradayız bu bir maneviyatın bir samimiyetin tezahürüdür. Bu önemli bir şey. Mübarek ramazan ayındayız. Ramazan bizim manevi kuvvetimizin en önemli göstergesidir. Eğer biz bugün ayaktaysak sadırılara karşı direnen bir anlayış ortaya koyuyorsak hem geçmişte yaşadıklarımızdan hem de medeniyetimiz bize bıraktıklarını terk etmememizdendir. Allah nice ramazanlara, bu milleti hürriyet ve özgürlük içerisinde ezanı ile ayyıldızlı bayrağı ile ulaşmayı nasip etsin. Bu olduğu sürece bu ülkeyi ve bu milleti hesap ettikleri noktaya getiremeyecekler. Onun için bunun kıymetini biliyoruz Allah'ımıza hamdolsun" dedi.

Bakan Soylu, seçimlere giderken millete iki teklifte bulunduklarını hatırlatarak, "31 Mart'a giderken iki şey söyledik. Dedik ki 'biz Cumhur İttifakıyız eğer siyaseten bizi zayıflatırsanız, önümüzdeki 4 buçuk yılda benim ülkemi zora sokarlar, ülkemizle oynanmasına izin vermeyin' dedik. 'Bu bir beka meselesidir 'dedik. İkincisi biz gönül belediyeciliği ile geliyoruz samimiyetimizi tevazumuzu gayretimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. 'Bize itimat edin' dedik. bu Millet 2002 iktidara gelen bu siyasi parti ve son iki seçimde büyük mücadele ortaya koyduğumuz Cumhur İttifakı'na yaklaşık yüzde 52 oy verdi. 17 yıldır iktidarda olan bir partinin ve ittifakının yüzde 52 oy alması olağan üstü bir şeydir. ve bu millet Bize şunu söyledi 'Sizi destekliyoruz dünyaya karşı uyguladığınız politikalarınızı, Türkiye'nin dik duruşunuzu beğeniyoruz' dedi. Milletimiz ayrıca eksiklik aksaklık olan yerlerin de mesajını verdi. Onları da düzentin dedi. Milletimiz bize büyük bir destek verdi" şeklinde konuştu.

"Sandıkların üzde 90'ı açılsaydı bugün 23 Haziran'ı konuşmazdık"

Yerel seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, ayrıca şunları kaydetti:

"Bazen kazanmak kaybetmektir siyasette. Bazen de kazanmak kaybetmektir. İşin sonunu gösterir. Ankara'da kaybettik, yedi düveli ayağa kaldırmadık. Daha önce kazanamadığımız yerleri Kazandık. Mesela Bitlis'i kazandık. Antalya'yı kaybettik ama uzun zamandır kazanamadığımız Zonguldak ve Giresun'u kazandık. Türkiye'de birçok yeri kazandık ama biz İstanbul'da haksızlığa uğradık. Biz İstanbul'u kaybetmedik. Gezi Olaylarını hatırlıyorsunuz değil mi. Televizyonlar, gazeteler, internet siteleri üzerimize geldiler. Nerdeyse kendimizi ifade etmekte zorlandık. 28 Şubat'ta da öyle bir yüklendiler ki baskı altına aldılar. Kendimizi ifade edemedik. Şimdi aynı ablukayı 31 Mart seçimiden sonra kurdular. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtisası budur, kovuculuk, halk propagandası ve özellikle iftira ve dedikodu. Bu propaganda bir başbakan astırdı bu memlekette. İki tane de bakan. Demediklerini bırakmadılar onlar için bebek davasından köpek davasına. Başbakanlık binasını açtılar Rahmetli Adnan Menderes'in kasasını açtılar kadın iç çamaşırı koydular ve bu adam bir sapıktır diye gazetelere verdiler. Memlekette milletin sevdikleri ile sürekli olarak kavga halinde oldular. Çünkü milletin sevdiklerini yenmezlerse ülkeyi ele geçiremezlerdi. Bu kadar açık ve net. 31 Mart'ta da aynı hadiseyi ortaya koymaya çalıştılar mahalle baskısı ve sosyal medya. Nerdeyse sosyal medyadan bir anayasa oluşturacaklar ve bizi ona tabi edecekler. Sanki suyu sosyal medya aktıyor. Otobüsleri, Marmaray'ı sosyal medya yürütüyor. Burada bunu ortaya koyarak bizim haksızlığa karşı gelmemizi engellemeye çalıştılar.

Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim. Sandık işini iyi bilen bir kardeşinizim. Hukukçu değilim ama seçim kanunlarını defalarca okudum. Sandık kurulu, ilçe seçim kurulu başkanlığı yaptım. YSK ile çok kavga eden birisiyim. Nasıl olur 207 oy 0 yazılır. 190 oy nasıl 6 yazılır. ve bu 100 sandıkta aynı şekilde gerçekleşir. Bütün İstanbul'da bu böyle mi olur? 100'ye yakın sandıkta Binali Ağabey'in oylarını ya karşı tarafa ya da başka tarafa yazmışlar. Biz sandıkların ancak yüzde 10'unu açtırabildik yüzde 90'ı açılsaydı bugün 23 Haziran'ı konuşmazdık. 29 bin farktan 13 bin farka düştü. Zarfın içindeki oya bir itirazımız yok. Zarfın masanın üzerine açıldıktan sonra hile başlıyor. Hileyi Üsküdar'da, Beykoz'da ilçe seçimlerinde yapamadılar. Farkın az olduğu büyükşehir belediyesinde çalmayı çırpmayı gerçekleştirdiler."

Bakan Soylu konuşmasının ardından sahura katılanlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafları çekildi. Bakan Soylu daha sonra Üsküdar'dan ayrıldı.

Kaynak: AA