Bakan Soylu: "Ülkemizin Üzerinde Oyun Oynattırmayız' Diyebilecek Cesarete Sahipsek Bunun Sahibi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün ayaktaysak, bugün dünyaya sözümüzü söyleyebiliyorsak, aşağıdaki coğrafyada oyun oynayanlara, Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurup bizi oradan sınırlandırmaya çalışanlara, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile 'ülkemizin üzerinde oyun oynattırmayız' diyebilecek cesarete sahipsek, bunun sahibi sizsiniz" dedi.

Sincan'da Güngörmüşler Konağı'nı ziyaret eden Bakan Soylu, 15 Temmuz'u unutmadıklarını belirterek, "Biz unutmadık. Bütün bunlarla birlikte 15 Temmuz ile o Amerika'nın uşağının Pensilvanya'nın haini bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, bu memleketin özgürlüğüne, bağımsızlığına darbe yapmaya çalıştığı günleri unutmadık. Bunların her birine direndiniz. Bir tek 15 Temmuz'da sokağa çıktınız ve bu milletin gücünü bir kez daha gösterdiniz. Demokrasiye sadakatinizi, bu milletin sahipliğini, bu milletin üzerine oyun olmayacağını gösterdiniz. Bugün ayaktaysak, bugün dünyaya sözümüzü söyleyebiliyorsak, aşağıdaki coğrafyada oyun oynayanlara, Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurup bizi oradan sınırlandırmaya çalışanlara, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile 'ülkemizin üzerinde oyun oynattırmayız' diyebilecek cesarete sahipsek bunun sahibi sizsiniz. Eğer bugün terörle mücadele ediyor, güçlü bir irade ortaya koyuyor, birilerinin söylediğine 'biz ülkemizin üzerinden oyun oynattırmayız' diyerek askerimizle, jandarmamızla, polisimizle, korucumuzla, kaymakamımızla, valimizle mücadele ortaya koyuyorsak, bunun sebebi sizin verdiğiniz 50 gramlık oy pusulasıdır" dedi.

Soylu, konağa gelirken vatandaşlarla el sıkışıp oyuncak dağıttı. - ANKARA

Kaynak: İHA