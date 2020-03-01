Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113 (2)
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Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113 (2)

BAKAN SOYLU: ÜLKEMİZDEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI, 47 BİN 113İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı.

01.03.2020 02:01 | Son Güncelleme: 01.03.2020 02:01
Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113 (2)

BAKAN SOYLU: ÜLKEMİZDEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI, 47 BİN 113

İçişleri Bakanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı. Soylu, "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113" açıklamasını yaptı.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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