Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113 (2)
BAKAN SOYLU: ÜLKEMİZDEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI, 47 BİN 113İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı.
01.03.2020 02:01 | Son Güncelleme: 01.03.2020 02:01
BAKAN SOYLU: ÜLKEMİZDEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI, 47 BİN 113
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı. Soylu, "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113" açıklamasını yaptı.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA