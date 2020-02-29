Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 36 bin 776
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Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 36 bin 776

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 36 bin 776" açıklamasını yaptı.

29.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:04
Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 36 bin 776

İÇİŞLERİ Bakanı , "Saat 21.02 itibarıyla üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 36 bin 776" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı. Soylu, "Saat 21.02 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 36 bin 776" ifadelerini kullandı.Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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