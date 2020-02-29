Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 36 bin 776

29.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:42

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 36 bin 776" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı. Soylu, "Saat 21.02 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 36 bin 776" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA