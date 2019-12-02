Bakan Soylu: Türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı (2)

02.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:35

15 TEMMUZ SONRASI YAŞANANLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'dan sonra kamudaki temizlenme hareketinin yanı sıra, hem güvenlik alanında köklü bir strateji değişikliğine gittiklerini hem de cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle sivil yönetim alanlarında da değişim ve dönüşüm başlattıklarını söyledi. Soylu, "Şunun bilinmesini isterim ki bu adımlar ve gelişmeler 15 Temmuz'un bizde oluşturduğu travmanın sonucu falan değildir. Bilakis 15 Temmuz, 2002'de başlayan bu planlı kalkınma ve değişim dönemine, vesayet yapısının verdiği son tepkidir. 15 Temmuz sonrasında yaşanan gelişmeler de o eski ve köhne anlayışın tüm izlerinin temizlenmesi hareketidir" dedi.

Kaynak: DHA