Bakan Soylu: "Türkiye'de FETÖ soruşturmalarını iki kurum yapar, birisi emniyet birisi de yargıdır.

Bakan Soylu: "Türkiye'de FETÖ soruşturmalarını iki kurum yapar, birisi emniyet birisi de yargıdır. Burayı sulandırmak, bu soruşturmaları akamete uğratmak, bu kurumları ayrı ayrı zayıflatmak için ellerinden geleni yapmak istiyorlar"

-"Hala açıkta bulunanların sayısı 2 bin 945. Aynı şekilde bugün, emniyet teşkilatımızın o gün toplam mevcudu 273 bin kişiydi. Bunun içerisinde sivilleri de vardı. Bugüne kadar emniyetten FETÖ iltisakıyla ihraç edilen kişi sayısı ise 30 bin 580"

-"İçişleri Bakanlığına geldiğim gün şöyle bir rakam vardı elimde, 21 bin 500 civarında emniyet müdürü var, 14 bini ihraç. Yani 3'te 2'si ihraç."

-"Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yazan; bana bazen kızıyorlar bunu muhatap alma diye. Yalanı muhatap almazsanız hata edersiniz. Diyor ki, İçişleri Bakanlığı'nın orada bir berduş; yüzde 3,5 ancak şey yapıldı... O berduşa sesleniyorum. Ben senin gibi birinin adamı değilim, milletin adamıyım. Kimlerle iş tuttuğunuz da belli, kime uşaklık yaptığınız da belli"

-"Size bir sır vereyim. Geleceği planlarsanız, bugünü kaybedersiniz. Türkiye için bugün önemli. Bütün mücadelemiz, dünya karşısında elde ettiğimiz fırsatı çok iyi kullanabilmek. Gün bugündür. Elbette ki geleceğe iyi bir Türkiye bırakacağız. Gelecek hesabı bizi bugünden uzak tutarsa tutsak oluruz."

Kaynak: İHA