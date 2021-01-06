Bakan Soylu: Türk Polisi, Boğaziçi Üniversitesi'nde doğru yapmıştır
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Bakan Soylu: Türk Polisi, Boğaziçi Üniversitesi'nde doğru yapmıştır

06.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:27
Bakan Soylu: Türk Polisi, Boğaziçi Üniversitesi'nde doğru yapmıştır

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin, "Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara izin vermeyen Türk polisi, doğru yapmıştır" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin, "Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara izin vermeyen Türk polisi, doğru yapmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen protesto gösterisinde 17 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara izin vermeyen Türk polisi, doğru yapmıştır. Şiddetle, Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kırdılar. Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemeler ile tutturdu. İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar. Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu. Bunu eleştirenlere soruyorum; ne yapılsaydı yani? Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye girmesine izin mi verilseydi? Polise 'katil' diyenlere göz yumulup 'buyurun geçin' mi denseydi? Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi? veya 'Durun lütfen! Kapı tamircisi veya çilingir çağıralım' mı denseydi? Türk Polisi, kanunun gereğini yerine getirmiştir. 12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum: Demokrasi hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır. İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız. Ancak milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var. Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu, bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz" ifadelerini kullandı.Bakanlık, üniversite kapsının ilk kırılma anından sonra plastik malzeme ile alınan önlemin videosunu da paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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