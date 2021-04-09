Son dakika haber... Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı, bu coğrafyanın umududur

Son dakika haberi: Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı, bu coğrafyanın umududur İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Teröriste aman vermeyen, suçluya her gördüğü yerde kanunun verdiği ölçülerde gerekli müdahaleyi yapabilme kapasitesini ortaya koyan, geceleri milletimizin huzur içerisinde evinde uyumasını temin...

Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı, bu coğrafyanın umududur

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Teröriste aman vermeyen, suçluya her gördüğü yerde kanunun verdiği ölçülerde gerekli müdahaleyi yapabilme kapasitesini ortaya koyan, geceleri milletimizin huzur içerisinde evinde uyumasını temin eden, demokrasinin önünde, arkasında çelik zırh gibi duran ve onu koruyup kollayan, aynı zamanda milletimize, medeniyetimize içerden ve dışardan kem gözle bakanlara fırsat tanımayan Türk Polis Teşkilatı bu ülkenin bu milletin gururu, bu coğrafyanın umududur" dedi.

Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ıncı kuruluş yıldönümünü kutladı. Polislerin üzerlerinde taşıdıkların emanetin, sorumluluğu, duygusu yüksek ve gereğini yerine getirmesi kolay olmayan bir emanet olduğunu belirterek, zor ve tehdit eden bir coğrafyada 176 yıldır kurum kültürünü yaşatmanın ve çok sayıda hasmı olan bir millete hizmet etmenin kolay olmadığını söyledi. Zoru başarmanın ayrı bir gurur ve özgüven kaynağı olduğunu ifade eden Soylu, kendilerinin hedeflerinin yüksek olduğunu ve bu hedeflere ulaşmak için büyük bir çaba ve tecrübeyi ortaya koyduklarını kaydetti.

'BİZİM TEKNOLOJİMİZ DÜNYA STANDARTLARINDA'Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın tıpkı jandarma gibi dünya standartlarını yakalamış, teknoloji ve bilgi birikimi, personel ve teknik kapasitesi ile dünyanın en gelişmiş ülkelerinin teşkilatlarıyla aynı, pek çoğundan da yüksek seviyede olduğunu kaydetti. Soylu, "Kapasitemizi lütfen yabancı televizyon dizi ve filmlerine bakarak kimse ölçmesin. Bizim kriminal laboratuvarımız bizim balistik inceleme kapasitemiz orada kullandığımız teknolojimiz dünya standartlarındadır. Biz özel harekatçılarımızı dünyada 3 ülkede bulunan 3 boyutlu Sanal Taktik Eğitim Merkezi'mizde eğitiyoruz. İnsansız hava araçları teknolojisini de yine emniyet bünyesinde pek çok alanda hem de çok yüksek başarı ile kullanıyoruz. Dünyanın en ciddi uyuşturucu rotalarından birinde çalışıyor ve Avrupa'nın tamamında yakalananın iki katı kadar uyuşturucu yakalıyoruz. Bunu elbette ki yüksek bir beşeri, aynı zamanda bugün ulaştığımız teknik kapasite ile gerçekleştiriyoruz" dedi.'ASAYİŞ MEMNUNİYETİ İLK SIRADA'Geldikleri noktanın kendilerine ilham ve umut vermesi gerektiğini ifade eden Soylu, trafik kazalarında, evden hırsızlık ortalamalarında ve madde bağlantılı ölümlerin sayısında ciddi azalma olduğunu belirtti. Polis teşkilatının başarılarının dünyaya ders niteliğinde olduğunu vurgulayan Soylu, bunun Türk polis teşkilatı için övünç kaynağı olduğunu söyledi. Soylu, polis teşkilatının ailelerine de teşekkür etti. Türk milletinin polisine güvendiğini ifade eden Soylu, 2020 yaşam memnuniyeti anketinde kamu hizmetlerinden memnuniyet sıralamasında, milletin huzurunu ve güvenliğini temin edecek asayiş memnuniyetinin yüzde 77,4 ile ilk sırada olduğunu söyledi. Bu memnuniyetinin çok daha yukarı çıkartılmanın kendilerinin temel hedefi olduğunu dile getirdi.'TÜRK POLİS TEŞKİLATI, BU COĞRAFYANIN UMUDUDUR' Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın başarılarıyla kendilerini onurlandırdığını ifade ederek, "Teröriste aman vermeyen, suçluya her gördüğü yerde kanunun verdiği ölçülerde gerekli müdahaleyi yapabilme kapasitesini ortaya koyan, geceleri milletimizin huzur içerisinde evinde uyumasını temin eden, demokrasinin önünde, arkasında çelik zırh gibi duran ve onu koruyup kollayan, aynı zamanda milletimize, medeniyetimize içerden ve dışardan kem gözle bakanlara fırsat tanımayan Türk Polis Teşkilatı, bu ülkenin bu milletin gururu, bu coğrafyanın umududur. Üzerine eğilip de başaramayacağı hiçbir şey olmayan bir teşkilattır bizim teşkilatımız. En iyi atıcılık, en iyi istihbarat, en iyi pilotluk, en güvenli denetimleri gerçekleştirebilme kabiliyetine sahiptir. Bizim polis teşkilatımız 'En'lerin teşkilatıdır. Bu başarılarınız sadece birlikte mesai yaptığımız bizleri onur ve gurura taşımıyor aynı zamanda büyük Türk milletini de onurlandırıyor ve gururlandırıyor. İyi ki varsın Türk Polis Teşkilatı" dedi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, polis teşkilatının 176 yıldır milletin huzuru ve güvenliği, devletin bekası için yurdun her köşesinde canla başla mücadele ettiğini söyledi. Aktaş, polis teşkilatının tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını, sahip olduğu nitelikli personel, teknik kapasite ve yüksek moral, motivasyon ile tarihinin zirve noktasını yakaladığını kaydetti.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ