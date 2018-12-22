Bakan Soylu Tunceli'deki Terör Yuvasının İmhasının Detaylarını Anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de teröristlerin saklandıkları sığınakta etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin, "Büyük bir mağara yapmışlar. Yiyecek depoları ayrı, spor salonları ayrı, eğitim salonları ayrı. ve yaklaşık geçen hafta Perşembe gününden itibaren bunlara 'oradan çıkın' dedik. Çıkmadılar, 'çıkın' dedik, çıkmadılar. Sonra içeriye sesli yayın yaptık 'çıkın', çıkmadılar. Daha sonra da dün itibariyle hepsini etkisiz hale getirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne ziyaretinde AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Özellikle kadınların ve gençlerin sevgi seli ile karşılaşan Bakan Soylu, onlarla tek tek ilgilendi. Bakan Soylu, hem uyuşturucu ile mücadelede hem de terörle mücadelede kararlı ve sert tutumlarının devam edeceğini belirterek, "Hani ben bir söz söylemiştim ya, bana kızdılar. Okulların önünde uyuşturucu satanları görürse polisimize 'ayaklarını kırın' dedim. Bana kızdılar. O lafı niçin söyledim biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi bu meseleyi bitireceksiniz diye. 2016 rakamlarını gördü. Uyuşturucuya doğrudan bağlı ölümlerin sayısı 920 olmuş, 500'den 920'ye çıkmış. Bu sentetik uyuşturucular, kimyasal uyuşturucular sayesinde bu rakamlar yükselmiş. 2017 yılında ise rakam 941. Baktım ki rakam yükseliyor ve daha kötüye gidecek. Ne olursa olsun bunu bitirmemiz lazım ve bu mücadeleyi ortaya koymamız lazım. Size bu senenin rakamlarını söylüyorum. Geçen yıl 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 380'e kadar düştü. Ama mücadelemiz burada bitiyor değil, mücadelemizi aynı şekilde devam ettireceğiz. Çünkü bizim derdimiz var, derdi olmayan bu işleri yapamaz" ifadelerini kullandı.

"Son 30 yılın terör örgütüne en düşük katılımının gerçekleştiği bir yılın içerisindeyiz"

Bu yılın son 30 yılda terör örgütüne en düşük katılımın yaşandığı yıl olduğunu da ifade eden Bakan Soylu, "Terör örgütünden kopmaların en çok olduğu bir yıl içerisindeyiz. Aynı zamanda daha dün Tunceli'de bir sığınağın, mağaranın içerisinde sıkıştırdık bunları. Büyük bir mağara yapmışlar. 550 metrelik bir mağara, katları var ve bunu tespit ettik. Yiyecek depoları ayrı, spor salonları ayrı, eğitim salonları ayrı. ve yaklaşık geçen hafta Perşembe gününden itibaren bunlara 'oradan çıkın' dedik. Çıkmadılar, 'çıkın' dedik, çıkmadılar. Sonra içeriye sesli yayın yaptık 'çıkın', çıkmadılar. Daha sonra da dün itibariyle hepsini etkisiz hale getirdik" dedi.

Bakan Soylu, Selimiye Camii'nde yatsı namazını kılmasının ardından karayolu ile İstanbul'a hareket etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA