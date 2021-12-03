Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 jandarma personelinin...
AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.
TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanı Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.
AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri
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