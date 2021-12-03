Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 jandarma personelinin... - Haberler
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 jandarma personelinin...

AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 jandarma personelinin...

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.

TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanı Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.

Eren Kış-6 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Kış-6 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

 Savcı Murat Uzun'u şehit eden terörist Gürbüz Topçu'ya rekor ceza! 5 kez ağırlaştırılmış müebbet yedi

Savcı Murat Uzun'u şehit eden terörist Gürbüz Topçu'ya rekor ceza! 5 kez ağırlaştırılmış müebbet yedi

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

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