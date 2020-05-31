Bakan Soylu: "Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu... Kahraman Jandarma'mızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında üç terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA