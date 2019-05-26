Bakan Soylu: "Trafikteki ölümler yüzde 41 azalmıştır"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılın ilk 5 ayında, dünyada olmayan bir rakam, trafikteki ölümler yüzde 41 azalmıştır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılın ilk 5 ayında, dünyada olmayan bir rakam, trafikteki ölümler yüzde 41 azalmıştır. Bu büyük bir başarıdır. Biz trafiğe yılda 7 bin 227 can verdik ve bunu biz terör olarak nitelendiren anlayıştan geliyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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