Bakan Soylu: "Trafikteki ölümler yüzde 41 azalmıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılın ilk 5 ayında, dünyada olmayan bir rakam, trafikteki ölümler yüzde 41 azalmıştır. Bu büyük bir başarıdır. Biz trafiğe yılda 7 bin 227 can verdik ve bunu biz terör olarak nitelendiren anlayıştan geliyoruz." dedi.

Kaynak: AA