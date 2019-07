Bakan Soylu: "Trafik Polisi sayımızı 26 bine ulaştırmayı planlıyoruz"

: "Motosiklet kullanımı ruh sağlığına faydalı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hayata Kastım Yok, Kaskım Var" Projesinin Antalya'da düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Motorsiklet kullanmak çok güzel bir şeydir, faydalı da bir şeydir. Çevre açısından faydalıdır, ekonomi açısından faydalıdır, insanların ruh sağlığı açısından faydalıdır. Ancak eğer bu iki tekerlekli heyecanı yaşıyorsanız, bu kaskı takmak durumundasınız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hayata Kastım Yok, Kaskım Var" Projesinin Antalya'da düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Proje ile kask kullanımının, trafik kazaları sebebiyle meydana gelen yaralanma ve ölümleri büyük oranda azaltabileceğinin farkına varılması ve motosiklet sürücülerinin kask olmadan trafiğe çıkmamaları hedefleniyor.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Soylu, Dünya Sağlık Örgütünün 2018 yol güvenliği küresel durum raporuna göre trafik kazalarından kaynaklanan küresel can kaybı sayısının 2000-2016 yılları arasında yüzde 17 arttığını ve yıllık olarak 1 milyon 350 bine ulaştığını söyledi. Soylu, "Özellikle 15 Temmuz'dan sonra, Türkiye'nin bütün iç güvenlik meselelerini bir bütün olarak ele alırken bilhassa Cumhurbaşkanımızın konuya ilgileri ve doğrudan talimatlarıyla, trafik güvenliği meselesine de yeniden ciddi ve stratejik bir yaklaşımla eğildik. Belki son dönemde ülkemizin yoğun gündemi içerisinde pek dikkat çekmemiş olabilir ama bu çalışmalardan rakamlara yansıyan çok olumlu neticelere ulaştık. ve bana göre hepsinden önemlisi trafik güvenliğinde olumlu bir trend yakaladık. 2016 yılında dünyada 100 bin kişi başına trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı ortalaması 18'dir. 28 AB ülkesinde bu rakam 5, ülkemizde ise 2018 verilerine göre 8,1'dir. 2018-2019 yıllarının ilk altı aylık dönemleri karşılaştırıldığında Türkiye'de trafik kazalarındaki can kayıpları yüzde 35, ölümlü kaza sayısı yüzde 31 azalmıştır. Artık neredeyse bir trafik güvenliği sınavı haline gelen bayram trafiğinde geçtiğimiz yıllarda günlük ortalama can kaybı rakamımız 20 idi, bu yıl Ramazan Bayramı tatilinde bu ortalamamız günlük 10 can kaybı olarak gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

"Motosiklet kullanımı ruh sağlığına faydalı"

Kask kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak konusunda kararlı olduklarının altını çizen Soylu, "Motosiklet kullanmak çok güzel bir şeydir, faydalı da bir şeydir. Çevre açısından faydalıdır, ekonomi açısından faydalıdır, insanların ruh sağlığı açısından faydalıdır. Yapılan bir araştırmada motosiklet kullanımının stres hormonlarını %28 azalttığı, 20 dakikalık bir motosiklet kullanımının kalp atış hızını yüzde 11, adrenalin seviyesini yüzde 27 arttırdığı ve duyusal odaklanmayı geliştirdiği anlaşılmıştır. ve ülkemizde motosiklet kullanımı giderek artmaktadır. Bu, güzel ve umut verici bir gelişmedir. Ancak aynı gelişmeye paralel şekilde kask kullanımını, diğer koruyucu ekipman kullanımını da yaygınlaştırmak zorundayız. 2018'de motosiklet kazalarında hayatını kaybedenlere baktığımızda 2019 13 yüzde 70'inin kaskının takılı olmadığını görüyoruz. ve şu detayı da vermek isterim, kaskı takılı olmadan hayatını kaybedenler ağırlıklı olarak şehir içinde gerçekleşen kazalara karışanlar.. Kısa mesafe olduğu düşünülerek kask takılmıyor ve esasen şehirlererarası yollardakilere göre düşük süratlerde kaza yapılmasına rağmen, kask takılı olmadığı can kayıpları yaşanıyor. Motosiklet kazalarının daha çok çarpışma sonucu meydana geldiği ve kaza geçiren insanların vücutlarında en çok kafalarından yaralandığı biliniyor. Yine yapılan araştırmalarda kask kullanmanın tüm kafa yaralanmalarını yüzde 60 ile yüzde 75 arasında, ölümcül kafa yaralanmalarını ise yüzde 29 oranında azalttığı görülmüştür. Dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın, hangi araştırma raporunu, hangi istatistiği incelerseniz inceleyin, eğer bu iki tekerlekli heyecanı yaşıyorsanız, bu kaskı takmak durumundasınız" mesajını verdi.

"Antalya'da 305 kisi hayatını kaybetti"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise, trafik ülkemizin değişmez en önemli kangren sorunlarından birisi. Her yıl ortalama 7 binin üzerinde insanımızı trafik kazalarında hayatını kaybediyor, 300-350 bin insan ise yaralanıyor. Böyle bir sorunun her aşamasında her ayağı ile mücadele ederek kim destek veriyorsa bunlara millet olarak müteşekkir olmamız lazım. Antalya'da 1 milyonun üzerinde trafiğe tescilli aracımız var 1 milyon aracın 284 bini motosiklet ve motorlu bisiklet olarak tescil edildi. Bir de tescil edilmeyen araçlar var elbet. Geçtiğimiz 2018 yılında Türkiye genelinde trafik kazalarında toplam hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 675 olarak belirlendi. Bu rakam Antalya'da daha da vahim bir tablo ortaya koyuyor, motorsikletlerin karıştığı kazalarda 305 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 268 ölümlü kaza olmuştur. Bu projede Antalya'nın seçilmiş olmasının gerçekte isabetliliği de ortada. Bu projede Antalya'nın seçilmiş olmasını önemli buluyorum" ifadelerine bulundu.

"Esnaf kaliteli kask satacak"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, sonra yaşamları susturan sahte tokalardan araçlarımızı ve hayatımızdan çıkarma noktasında önemli bir kampanya yaptık şehirde kampanyamızın paydaşlarının büyük desteği sosyal medya mecralarında Türkiye'den ve Dünyadan büyük destekle gerçekten hedefine ulaşan bir kampanya üzerinde tokalaşma antalyamız da neden hayatıma kastın mı var projesine ihtiyaç duyduk az önce ifade edildi il emniyet müdürümüzün genel müdürümüz Türkiye'de İstanbul'dan sonra en fazla tescilli motosikletin Antalya'da olduğunu ve beş buçuk yıla baktığımızda çok sayıda insanımızı motosiklet kazalarında kaybettiğimizi ve yaralandığını gördük. Aslında kask takmak mecburi ama aynı motor üzerinde birden fazla kişinin kasksız olduğunu görünce insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı dedik. Esnafımızın kaliteli kask satma noktasında odalarımızın çok önemli desteği olacak. Gazeteciler Cemiyeti bunun halka yaygınlaştırılması noktasında destek verecek" dedi.

"Kask ibrazı yapılacak"

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da, Antalya'nın çok motosiklet kullanan ikinci sıradaki il olduğunu kaydetti. Son zamanlarda ölümlü ve yaralamalı kazaların arttığı ifade eden Ulucan, "Kask kullanımının meydana gelen kazalar da önemli ölçüde önlediği belirlenmiştir. Kafada oluşan yaralar ölümle sonuçlanmaktadır, kask kullanımı tavsiyeden ziyade zorunluluktur. Motosiklet sürücü adayları, sürücü kursuna kayıt olurken sürücü belgesi müracaat yapıldığı esnada ve motosiklet alım-satım işlemleri sırasında standartlara uygun kask ibraz istenmesi ile ilgili çalışma yapılacaktır. Ayrıca ilimizin en ücra köşesinde dahi yapacağımız eğitim ve kontrollerde kask kullanılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen toplantıda Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'da yer aldı.

Kaynak: İHA