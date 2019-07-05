Bakan Soylu: "Trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 35 azalma var"
- "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" kampanyası tanıtım toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" kampanyası tanıtım toplantısında konuştu.
- "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" kampanyası tanıtım toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" kampanyası tanıtım toplantısında konuştu.
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Kaynak: AA
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