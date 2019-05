Bakan Soylu, Trabzon Karadenizliler Dernekleri Buluşmasına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biraz siyasetten anlıyorsam yüzde 100 İstanbul'un gücü, Türkiye'nin istikrarını başka bir tarafa evirmeye yönelik kullanılacaktır. İki, iki daha dört. Ben arkadaki fotoğrafı görüyorum" dedi.

Kadıköy'de bulunan bir otelde Trabzon Karadenizliler Dernekleri Buluşmasına katılan Soylu, İstanbul'un gücünün önemine vurgu yaptı.

Soylu, "Biraz siyasetten anlıyorsam yüzde 100 İstanbul'un gücü Türkiye'nin istikrarını başka bir tarafa evirmeye yönelik kullanılacaktır. İki, iki daha dört. Ben arkadaki fotoğrafı görüyorum. Siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum. İşin arkasında kimlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Buradan sadece zaman kaybetmek ve Türkiye'nin istikrarına yönelik önemli bir tehdit çıkar. Benim gördüğüm bu." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin yıllarca terörle terbiye edilmeye çalışıldığını ancak doğru atılan adımlarla artık bunun önüne geçildiğini söyledi. Soylu, "90 ile 2000'li yıllar arasında Türkiye'nin dağlarında 12 bin ile 15 bin terörist vardı. Ben kış bitmeden 700 demiştim, şu anda 600'den az kaldı terörist sayısı." ifadelerini kullandı.

Taşıma su ile terörün bitirilemeyeceğini belirten Soylu, "Zeytindalı Harekatı'nın bitmesiyle birlikte bizim mühendislerimiz artık Amerikan Senatosu'na ihtiyaç duymayacağımız akıllı mühimmatları ürettiler ve bizim ordumuza verdiler. Bu bir tercih. Türkiye eğer bu tercihi yapmamış olsaydı yine terörle terbiye edilen ve bir fiske ile beraber düşürülecek bir ülke konumuna gelirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Tehdit ekonomini teslim et teklifidir"

Türkiye'nin bir tehdit ile karşı karşıya olduğunu belirten Soylu, "Tehdit ekonomini teslim et teklifidir. Bu açık ve net. Türkiye direnmektedir buna. Neden, eğer 1980 şartlarında olsaydı Türkiye direnemezdi. Tekraren söylüyorum 28 Şubat şartlarının içinde olsaydık Türkiye buna direnemezdi. Birçok saldırıyla da karşı karşıya kaldık. Ama Türkiye buna direniyor." dedi.

"Türkiye, diğer ülkelerin öğrencileri arasında cazibe merkezi haline gelecek"

Her ilde açılan üniversitelerin 15 yıl içerisinde Türkiye'ye gelir kalemi olacağını anlatan Soylu, "81 vilayette üniversiteler kurduk. Yine memleketimizin çok bilmişleri var. 'Ya Hakkari'de üniversite kurulur mu?' Elitist. Türkiye'de 5-10 tane üniversite olsun. Buradan istediğimizi istediğimiz şekilde yapalım düşüncesinde olan, verimliliği ve kaliteyi orada yakalayabiliriz düşüncesi içerisinde olan bir zihniyet, olabilir. Ama ben o zihniyete katılıyor değilim. 15 yıl sonra Türkiye eğitim yatırımı açısından, ilk önce etrafımızdaki ülkelerin, daha sonra da diğer ülkelerin öğrencileri arasında cazibe merkezi haline gelecek." şeklinde konuştu.

"Siz büyük bir milletsiniz diyip gidiyorlar"

Soylu, Türkiye'nin uluslararası arenada itibarının arttığını vurgulayarak, "Bu milleti pataklamak istedikleri zaman hep Ermeni tasarısını ortaya koydular, Avrupa da, Amerika da. Bizi katleden bir millet olarak göstermek için. Uluslararası arenada bizi yalnızlaştırmak için. Türkiye, Suriye meselesinde ve Suriyelilerin kabulünde bir politika belirledi. Şu anda bütün dünya, hangi ülke olursa olsun, benim muhatabım içişleri bakanları buraya geliyorlar, göç meselesi bana bağlı olduğu için dünyada bu kurumların en tepe yöneticileri buraya geliyorlar. Kampları geziyorlar, onların yaşam biçimlerine bakıyorlar. Giderken siz büyük bir milletsiniz diyip gidiyorlar. Ama bu olmadan bizi Ermeni tasarısına mahkum edip, bizi hakikaten on yıllardır o değnekle beraber terbiye etmeye çalışan dünya vardı karşımızda." diye konuştu.

Seçim değerlendirmesi

İlk kez böyle bir seçim gördüğünü ifade eden Soylu, "Binali ağabeye yazılan 207 oy sıfır yazılıyor, 140 sıfır yazılıyor, 100'e yakın sandıkta. Bu bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, dört, beş, altı tane değil. Biz ona 'Tamam, ne olacak diyelim o zaman'. Bunu görüp de eğer buna müdahale etmezseniz bununla ilgili hakkınızı savunmazsanız bu millet de şunu der, 'Ey beceriksizler, siz kendi hakkınızı savunamıyorsunuz, bu milletin hakkını nasıl savunacaksınız?'" ifadelerini kullandı.

Seçim değerlendirmesi yapan yorumcuların konu hakkında uzman olmadıklarını kaydeden Soylu, "Şimdi televizyonda çıkıyor ceza hukukçusu adam, her konuda konuşan hukukçular var ya, profesör ya. Ömründe sen bu işi ne kadar bildin? Onlar bir tek şeyi bilirler, kusura bakmayın ben sert konuşurum, paralı işleri bilirler. Seçim hukukunda paralı iş yoktur. Türkiye'de seçim hukukunu bilen 25-30 kişidir. 35-40 kişi değildir. O da genişleterek söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"En az 20 tane benim aleyhime haber var"

Soylu, son 1,5 aylık süreçte çok sayıda yanlış bilgi dolaştığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Bugün bir baktım en az 20 tane benim aleyhime haber var. Hepsi aynı mahreçler. Cumhuriyet, Sözcü, Oda Tv bilmem ne. 'Süleyman Soylu Samsun valisine ne hediye etmiş. Araba hediye etmiş.' Nereden araba hediye ettim. Devletin bütün valilerinde olan araba, yılda 3-4 tane valiye t cetvelinden, hangi valide eksikse, bir de şöyle bakarız. 2006-2007 model hangisinde varsa onu çekeriz, hurdalığa göndeririz. Ona da onu göndeririz."

"Sayın Cumhurbaşkanımız bir cami açılışında, arabası giderken arabasının yanında bir koruma koşuyor. Ben de hiçbir şey söylemedim. Bir haftadır dönüyor her tarafta. 'İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın arabasının yanında koşarak korumalık görevi yerine getiriyor.' Kıyamet kopuyor, Türkiye'nin büyük gazeteleri, büyük adamları nedir bu biliyor musunuz? Bu aslında bir hazırlıktır. Sonra dün Yassıada'ya gittiğimizde, o koruma da orada, gazeteciler de onu gördü. Allah'ınızı severseniz bir fotoğrafınızı çekelim dediler. "

Bakan Soylu, kendisini dinleyenleri bayramda dikkatli araç kullanmaları konusunda uyararak konuşmasını bitirdi.

