Bakan Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var." Soylu: "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk.
28.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var."
Soylu: "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk."
Soylu: "Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak."
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Kaynak: AA