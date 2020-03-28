Bakan Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var." Soylu: "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var." Soylu: "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk." Soylu: "Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak." Kaynak: AA