Bakan Soylu: Toplu taşımada yüzde 90 azalma var (2)
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Suudi Arabistan, Süleyman Soylu, Ankara Valisi, Ankara, Politika

Bakan Soylu: Toplu taşımada yüzde 90 azalma var (2)

VALİ ŞAHİN KONUŞTU İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından kameraların karşısına geçen Ankara Valisi Vasip Şahin, Suudi Arabistan'dan gelip, Ankara'daki yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

28.03.2020 19:53 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:53
Bakan Soylu: Toplu taşımada yüzde 90 azalma var (2)

VALİ ŞAHİN KONUŞTU 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından kameraların karşısına geçen Ankara Valisi Vasip Şahin, Suudi Arabistan'dan gelip, Ankara'daki yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Bildiğiniz gibi 2 hafta önce Suudi Arabistan'dan gelen vatandaşlarımız, Gölbaşı ve Haymana'daki yurtlarda karantina altına alınmıştı. Bu süre yarın sabah doluyor. Yarın sabah 3 bin 135 kişiyi, 112 otobüs ve 6 uçak organize ederek memleketlerine göndereceğiz. Hepsinin sağlık kontrolü yapıldı. Bu vatandaşlarımıza, evlerinde şahsi karantinalarını uygulamalarını özellikle tavsiye ediyoruz" dedi. 


Kaynak: DHA

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