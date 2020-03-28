Bakan Soylu: Toplu taşımada yüzde 90 azalma var
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Süleyman Soylu, Ankara, Güncel

Bakan Soylu: Toplu taşımada yüzde 90 azalma var

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ülkedeki vatandaşların hareketliliğini takip ettiklerini söyleyerek, "Toplu taşımada bugün itibari ile yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var.

28.03.2020 19:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:37
Bakan Soylu: Toplu taşımada yüzde 90 azalma var

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ülkedeki vatandaşların hareketliliğini takip ettiklerini söyleyerek, "Toplu taşımada bugün itibari ile yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var. Özellikle hükümetimizin ortaya koyduğu kararlara vatandaşlarımızın uyduğunu ve neredeyse hiç yok denecek kadar az bir şekilde şehir meydanlarında insan olduğunu, hatta olmadığını burada memnuniyetle müşahede ettik" dedi.

Bakan Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında incelemede bulundu. Burada açıklamada bulunan Bakan Soylu, 81 ilin tamamında özel araç dahil olmak üzere, vatandaşların ateş dereceleri ve sağlık durumlarını kontrol etmeye çalışan sistemi oluşturduklarını söyledi. Bu kontrolle devam ettiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Burada özellikle ifade etmek isterim. Eğer bu sağlık kontrollerinde gerek ateş, gerek öksürük gibi bir şey duyulduğu andan itibaren burada sağlık birimlerimizde var, onların tavsiyesi üzerine 14 günlük karantina, gözetim uygulanacaktır. Bunun için özel araçta olması, otobüste olması veya kamyonda olması herhangi bir ayrıcalık ortaya koymamaktadır. Yapmamız gereken bu konuda dinimizin emirleri de var. Bu tip salgınlarda bulunduğumuz yerden ayrılmamaktır. Bunun için de hep beraber sorumlu, duyarlı, tavır koymak durumundayız" dedi.

'YAKLAŞIK 2.5- 3 SAAT İZLEDİM'Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları olduğunu, sabah 81 ilde, 30 büyükşehir esas olmak üzere İl İdare Kurulları ve Pandemi Kurulları'nın toplandığını hatırlattı. Bu toplantıda, bugüne kadar alınan kararların, uygulamada yaşananların, alınması gereken diğer tedbirlerin değerlendirildiğini söyleyen Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Özellikle bugün sabahtan itibaren vatandaşlarımızın hareketliliğini takip ettik. Yani bir taraftan sahil kenarları, bir taraftan şehirlerarası yolculuğu, yine toplu taşımayı. Toplu taşımadaki rakam bugün itibari ile yüzde 90'ların üzerindeki bir azalma var. Bu neredeyse hareketliliğin çok az olduğunu, ancak zorunlu olarak dışarıya çıkması gereken kişilerin zorunlu olarak dışarıya çıktığını ifade etmektedir. Tüm arkadaşlarımız şehir meydanlarını takip ediyorlar. Ben de yaklaşık 2.5-3 saat izledim. Oradan uyarmamız gereken arkadaşlarımızı esas itibariyle uyarmaya çalıştık. Vatandaşlarımıza teşekkür ederek söylemek isterim ki; özellikle hükümetimizin ortaya koyduğu kararlara vatandaşlarımızın uyduğunu ve neredeyse hiç yok denecek kadar az bir şekilde şehir meydanlarında insan olduğunu, hatta olmadığını burada memnuniyetle müşahede ettik."'SOSYAL MESAFE KURALINA UYALIM'Bakan Soylu, herkesin dikkat ettiği takdirde bu salgınla mücadeleyi beraber başarabileceklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gençlere çağrımız var; gençliğimize, yaşımıza güvenmeyelim. Belki bu hastalıkla mücadele gücünüz var, bunu anlıyorum ama taşıyıcı olmak büyük bir tehlikedir, tehdittir. Yine bir mesajı daha vatandaşlarımıza iletmek istiyoruz. Yarın sevdiklerimizi kucaklamak istiyorsak, onlarla birlikte olmak istiyorsak, onlara bugün biraz mesafeli olalım. Sosyal mesafe kuralına uyalım. Kendi izolasyonumuzu sağlayalım. Her birimizin kendine ait hayat tarzı var. Bu hayat tarzına yönelik sosyal mesafeyi sağlayabilirsek, bunu başarabilecek güçteyiz. Özellikle dün, bugün, ondan önceki gün bunu gördük. İnsanların nasıl evlerine çekilebileceğini gördük. Çalışanlar elbette ki çalışmalarına devam edecekler. Buna olan inancımız tamdır. Çünkü tedarik zincirinin ve üretim zincirinin azalmaması lazım. Sağlık sistemimizin ayakta kalması lazım. Sosyal izolasyonumuzu ve sosyal mesafemizi sağlamamız lazım. Yine kamu düzenimizi muhafaza etmemiz lazım. Bu dört kurala uyarsak zannediyorum, mücadelemizi başarılı şekilde sağlayacağız. Milletimizle çok şey başardık. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz." 

Bakan Soylu, konuşmasının ardından durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcular ile sohbet ederek, alınan tedbirlere uyulmasını istedi.

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Kaynak: DHA

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