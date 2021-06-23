Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi
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Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Politika

- Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi.

- Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile makamında görüştü. Bakanlıkta resmi törenle karşılanan Yark, ardından Bakan Soylu ile birlikte şeref defterini imzaladı ve fotoğraf çekiminde bulundu. Soylu ve Yark, daha sonra Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmede güvenlik, asayiş ve afet konularında işbirliği ele alındı.

Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi
Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi
Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi
Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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