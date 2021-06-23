Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi

- Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile bir araya geldi.