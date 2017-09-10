Bakan Soylu: "Terörle Mücadele Konusunda Allah'ımıza Şükürler Olsun, En Ufak Bir Eksikliğimiz Yok"

İçişleri Bakanı Soylu, "Bir taraftan zırhlı araçlarımızdan evlatlarımızın elindeki teknik donanımlara kadar, şu anda terörle mücadele konusunda Allah'ımıza şükürler olsun, en ufak bir eksikliğimiz yok. Tam tersi, üzerini ciddi şekilde katmerleye katmerleye gidiyoruz." dedi.



Bakan Soylu, AK Parti Beşikdüzü İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partililere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını iletti.



Kongrelere ilginin oldukça iyi olduğunu dile getiren Soylu, 2019'un ayak seslerinin, zaferin seslerinin bu kongrede atıldığını söyledi.



Soylu, Beşikdüzü halkına da teşekkür ederek, "Bu işler öyle kolay işler değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çok güzel bir sözü var, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Burada eserler eserlerin üzerine konulmaktadır." ifadesini kullandı.



Çok önemli hizmetlerin altına imza atıldığını vurgulayan Soylu, tam 15 yıldır, AK Parti teşkilatının çok önemli ve çok büyük hizmetlerin altına imza attığını dile getirdi.



Soylu, önümüzdeki sürecin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bu çok önemli süreçler içerisinde milletin yanlarında olduğunu ifade etti.



Milletin huzuruna geldiklerini kaydeden Soylu, "3 bin 500 dolardan kişi başına gelir seviyesini 11 bin dolara çıkardık. Bu memlekette emekli maaşları verilemiyordu. Bugün dünya ne söylerse söylesin dün borç isteyen bir Türkiye vardı, bugün dünyaya borç veren bir Türkiye var." diye konuştu.



Dünyaya en çok insani yardımda bulunan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin birinci olduğuna işaret eden Bakan Soylu, büyük ve asil bir millet olunduğunu söyledi.



Soylu, AK Parti'nin kurulduğu ve iktidara geldiği günden itibaren aynı istikamette gittiğini dile getirerek, "Dönem dönem bizi çelmelemeye çalıştılar, dönem dönem bizi hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalıştılar, dönem dönem bizi meşgul edip Türkiye'yi istikametinden ayırmaya çalıştılar. Buna hiç müsaade edilmedi." dedi.



Soylu, 21 asra iyi başladıklarını ve iyi gittiklerini vurgulayarak, "Zengin, güçlü Türkiye'yi, ayakları üzerinde duran bir Türkiye'yi inşa ediyoruz" mesajı verdiklerini, bundan hiçbir şekilde ayrılmadıklarını, birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını kaydetti.



"Hedefimiz ilk adımda 5 bin saate ulaşmak"



Terörle mücadeleye değinen Soylu, şöyle devam etti:



"Terörle mücadele ediyoruz değil mi? Hem de önemli bir şekilde mücadele ediyoruz ve şunu açık söylüyorum; özellikle terör kabiliyetimiz çok gelişti. Bir taraftan zırhlı araçlarımızdan evlatlarımızın elindeki teknik donanımlara kadar, şu anda terörle mücadele konusunda Allah'ımıza şükürler olsun, en ufak bir eksikliğimiz yok. Tam tersi, üzerini ciddi şekilde katmerleye katmerleye gidiyoruz."



İçişleri Bakanlığına bir yıl önce geldiğini anımsatan Soylu, "Bir yıl önce İçişleri Bakanlığına geldiğimizde insansız hava uçakları konusunda yaklaşık toplam 20 saatlik havada uçuşumuz vardı. Şimdi ne kadar biliyor musunuz, 2 bin 600 saat havadayız. Peki bu bize yeterli mi? Hayır, değil. Hedefimiz ilk adımda 5 bin saate ulaşmak. Yani iç güvenlikte sınırlarımızın her bir birimini kontrol edeceğiz insansız hava araçlarımızla. Yetmedi iç güvenlikte doğuyu, güneydoğuyu her tarafı dağları taşları..."



Soylu, "Dağda bir taraftan bir tarafa geçmeye korkuyorlar." ifadesini kullanarak, şunları söyledi:



"Çünkü bu insansız hava araçlarına bugün niye kafayı taktılar biliyor musunuz? İnsansız hava araçları yukarıdan, 100 bin metreden bu teröristlerin kol saatlerini bile görüyor. Kol saatlerini, markalarını bile görüyor. Bizim milli sanayimiz olmasa milli insansız hava aracımız olmasa milli silahlı İHA'mız olmasa... O kadar iddialı bir şey söylüyorum, çok net ve açık, biz öyle bir kabiliyet oluşturduk ki bir oluşturduğumuz İHA'larla ve silahlarla, iki onlarla ilgili yetiştirdiğimiz personelle donanımla ve teknolojiyle öyle bir kabiliyet oluşturduk ki ifade etmek istiyorum, dünyada ancak iki ülkede böyle kabiliyet var."



(Sürecek)