Bakan Soylu, "Terörizmle mücadele: Eksik olan nedir?" panelinde konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünya var olduğu günden bugüne kadar Doğu ve Batı arasındaki bu mücadele acımasız bir şekilde sürüyor. Batı bütün problemlerini doğuya yıkmak istiyor. Gelir seviyesi yüksek olan ülkeler, insanlarına problem hissettirmek istemiyor." dedi.

Bakan Soylu, NEST Kongre Merkezi'nde, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu" (ADF) kapsamında gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü İcra Sekreteri Thomas Wucthe'nin yaptığı "Terörizmle mücadele: Eksik olan nedir?" paneline katıldı.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, ADF'nin dünyada ciddi bir şekilde etki ortaya koyduğunu ve bundan sonraki yıllarda dünyanın tıkanan birtakım meselelerini çözme adına ciddi bir katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Soylu, dünyanın birçok bölgesinde terör saldırılarının olduğunu, Amerika'nın işgal ettiği dönemde Afganistan'da afyon üretim miktarının 17 bin hektarken 2018'de 360 bin hektara kadar çıktığını, Suriye'deki iç savaştan sonra ise toplam 13 milyon insanın yerinden edildiğini anlattı.

"Rakka kenti, DEAŞ'ın elindeyken PYD ve PKK terör örgütünün eline tek bir kurşun atılmadan nasıl geçti?" diye soran Soylu, bu bölgedeki DEAŞ'lıların, Afganistan ve Çin arasındaki bir bölgeye yeni bir istikrarsızlık ortaya çıkartmaları için sevk edildiklerini kaydetti.

Katılımcılara "El Kaide'yi kim üretti, kim niye kaldırdı?" sorusunu da yönelten Soylu, DEAŞ'ın, bu terör örgütünün hem düşünce hem felsefe hem de sistematik olarak bir türevi olduğunu vurguladı.

Bu soruları sormasının bir nedeni olduğunu vurgulayan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz 20. yüzyılın sonuna doğru giderken Avrupa'nın içinde yepyeni bir süreç başladı. Hepimiz 'Sınırlar açılıyor, dünya başka bir noktaya geliyor. Artık insani değerler, özgürlük, adalet, hukukun üstünlüğü dünya için kıymetli değerler olacak....' Ancak 21. yüzyılın ilk yıllarında Avrupa'nın birçok yerinde problemler oluyor. Peki ne oluyor, problem ne? Çok basit bir şey oluyor. Vekalet savaşları diye isimlendiriyoruz ama benim kanaatim şu: Dünya var olduğu günden bugüne kadar Doğu ve Batı arasındaki bu mücadele acımasız bir şekilde sürüyor. Batı bütün problemlerini Doğu'ya yıkmak istiyor. Gelir seviyesi yüksek olan ülkeler, insanlarına problem hissettirmek istemiyor. Doğu'nun altı zengin, Batı'nın üstü zengin. Batı'nın altı fakir, Doğu'nun üstü fakir. Peki bunu nasıl sağlayacak Batı? 20. yüzyılın sonunda dünyaya biçilen küreselleşmenin bir yalan olduğu ve esas itibarıyla küreselleşme üzerinden vekalet savaşların, iç savaşların, göçlerin, uyuşturucunun ve hatta siber savaşların ve siber gelirlerin etken olduğu bir süreç içerisindeyiz."

"Küreselleşme kendisiyle ilgili problem yaşıyor"

DEAŞ ve PKK'nın birbiriyle çatışıyor gibi göründüğünü ancak ikisinin de patronunun aynı olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Gelirler konusunda birbirleriyle problemleri söz konusu değil. Bunları koordine eden anlayış kim? Dünyada Amerika, Avrupa bu kadar gelişmişken terör örgütleri peki nasıl böyle rahat bir şekilde hareket etme kabiliyetine sahip? PKK'yı temsil eden birisi geçen yıl haziran ayında Birleşmiş Milletler gibi dünyanın en önemli örgütlerinden, adı barış, özgürlük, hukuk, demokrasi olan örgütlerinden bir tanesine gidiyor, oradaki yetkililerle masaya oturuyor ve 'Bundan sonra çocuk savaşçı kullanmayacağız.' diye anlaşma imzalıyorlar."

Terör örgütlerinin insan, mali, lojistik kaynağı nereden bulduğu, ideolojik ve siyasal pozisyonlarından kimden destek aldığı sorularının yöneltilmesi gerektiğine dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Bütün bunlarla ilgili değerlendirmeyi herkes üzerine sorumluluğu alarak samimi bir şekilde gerçekleştirirse dünyada terörle mücadele etmek çok kolay olur. Paranın nereden nereye transfer edildiği, devletler arası ilişkilerin en kolay işlerinden bir tanesidir. Organize suç örgütlerinden mali suç örgütlerine, terör örgütlerine kadar bunu sağlayabiliyoruz. INTERPOL gibi yapılanma Türkiye'de 15 Temmuz'da darbe girişimi yapmış bir terör örgütünün mensuplarını Türkiye'ye vermez, Almanya'da, Amerika'da, Avusturya'da ve İngiltere'de saklarsa elbette terör örgütleri moral bulmaya devam eder."

Dünyanın en önemli suçlarından birinin sanal bahis olduğunu dile getiren Soylu, sanal kumarın dünyadaki patronunun İngiltere olduğunu savundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İngiltere, kendi ülkesinden yönlendirilen bu meseleyi durdurabilme kabiliyetine sahip değil midir? Amerika binlerce tır silahı PYD terör örgütüne gönderirse, eğer Almanya ve Amerika FETÖ mensuplarını kendi ülkelerinde barındırırsa herkes suçlularla ittifak etmeye başlar. Bugün dünyanın temel problemi budur. Küreselleşme kendisiyle ilgili problem yaşıyor ve küreselleşme bu konuda 20. yüzyılın sonunda ortaya çıkmış ve netice itibarıyla sonuna gelinmiştir." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)