Bakan Soylu: Teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor

22.08.2019 14:07



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili, "Yanlış hiçbir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste, moral de mama da o belediyelerden gidiyor. Kimse kusura bakmasın, biz saf falan değiliz. Çocuklarımıza dağda terörist kovalatırken, teröristin buralardan destek almasına izin veremeyiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 140'ıncı ve 141'inci Dönem Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurul Toplantısı'nda konuştu. Bakan Soylu, afyon üretiminin 9 bin ton seviyelerinde olduğunu, 2017- 2018 yıllarındaki artışın ise yüzde 63 oranında olduğunu belirterek, "PKK ticaretini yapıyor, DEAŞ komisyonunu alıyor, dünya gençliği zehirleniyor. Türkiye de ortada 'dünyayı kurtaran adam' gibi çırpınıyor ve insanlık adına bir şeyler yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

Terörle mücadeleye değinen Bakan Soylu, 40 yıldır PKK ile mücadele edildiğini, yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapıldığını ve 635 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bakan Soylu, PKK'nın arkasında lojistik destek bulunduğunu, terörle olduğu gibi terörizmle de mücadele etmek zorunda olunduğunu vurguladı. Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerine atanmalarla ilgili ise Soylu, şunları söyledi:

"Yanlış hiçbir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste, moral de mama da o belediyelerden gidiyor. Kimse kusura bakmasın, biz saf falan değiliz. Çocuklarımıza dağda terörist kovalatırken, teröristin buralardan destek almasına izin veremeyiz, üstelik milletin parasıyla. 3 gündür her türlü itirazı ortaya koyuyorlar. Hukuk metinlerinin kelimelerinden değil, neredeyse hecelerinden pozisyon almaya çalışıyorlar. Ama daha 10 gündür bir tanesi çıkıp, 'Benim PKK ile işim yok, terörün de PKK'nın da karşısındayım, bana iftira atılmıştır' demedi. Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir 'Truva atı' değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip, seçime girerek, yasalar karşısında aklanamazsınız. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır. Geçen dönem aynı suçtan aldığımız adamı ısrarla tekrar belediye başkanı yaptılar. O kabahat olmadı. Belediye meclis üyesinin evinin bahçesine gömülü 44 kilo patlayıcı bulduk, o kabahat olmadı. Ama PKK ile iltisaklı adamlara müdahale ettiğimiz için biz kabahatli olduk, öyle mi? Ne yazık ki dün bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz bazı kafalar da bugün marjinallik adına burada, bizim karşımızda kendine pozisyon arıyor. Bundan da üzüntü duyduğumu ayrıca ifade etmek isterim. Bunlar bir şikayet veya ağıt değildir. Sadece bir tespittir. Sizlerle sadece üzüntümü paylaşıyorum. Aklımızı kiraya vermedik. PKK'yı dün tanımış değiliz. Onun için terörle mücadele noktasında attığımız adımları kafamız karışmadan sürdürüyoruz. Türkiye, dağda operasyon yapan askerinden bir ortak akıl oluşturmak için şurada toplanan bürokratına kadar tüm insanıyla dünyanın sürüklenmek istendiği karanlık rotayı değiştirmeye çalışmaktadır."

'AVRUPA, PKK İLE KİMYASAL ESRARI DEVREYE SOKUYOR'

Bakan Soylu, Kaçakçılık ve İstihbarat Dairesi'nin verilerine göre, 2019 yılının ilk 7 ayında 80 bin 128 operasyon yapıldığını, bu operasyonlar sonucu 15 bin 61 kişinin tutuklandığını söyledi. Uyuşturucu satıcısıyla teröriste aynı muameleyi yaptıklarını daha önce söylediklerini vurgulayan Soylu, "Avrupa, kimyasal esrarı devreye sokarak PKK ile beraber başka bir adımı Türkiye için gerçekleştiriyor. 'Lice'de ekemedin ama Avrupa'dan kimyasal uyuşturucu Türkiye'ye sokarak hem PKK'nın para ağını desteklerim hem de bu ülkenin gençliğini zehirlerim' projesi içindedir. Kaçakçılık ülkeye hırsız girmesi gibidir. Özellikle sigara kaçakçılığı PKK için ciddi bir finansman kaynağıdır. Buraya çok büyük bir darbe vurduk. Ülkenin vergi geliri kaybının da PKK'ya giden paranın da bu sayede ciddi şekilde önüne geçmiş olduk" dedi.



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Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, -

Kaynak: DHA