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DHA YURT BÜLTENİ - 16

08.10.2020 16:02 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:12
DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bakan Soylu, terörden temizlenen Kato Dağı eteklerinde Rafting Türkiye Şampiyonası'nda rafting yaptıŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde terörden temizlenen Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayı'nda Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla başladı.

Bakan Soylu, terörden temizlenen Kato Dağı eteklerinde Rafting Türkiye Şampiyonası'nda rafting yaptı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde terörden temizlenen Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayı'nda Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla başladı. Habur Çayı'nda rafting yapan Bakan Soylu, 'Allah'a şükürler olsun bugün Beytüşşebap'ta bayramların en güzelindeyim. Bugün benim için bayram" dedi.

BAKAN SOYLU HABUR ÇAYI'NDA RAFTİNG YAPTI

Konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Rafting Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı İslam Selim Baydaş ile birlikte bota binerek Habur Çayı'nda rafting yaptı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN-Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),

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Samsun'da 3 pitbull'un saldırdığı kız çocuğu yaralandı

Samsun'da parkta arkadaşları ile oynadığı sırada, 3 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan (11) yaralandı. Hastanede tedavisi yapılan çocuk, taburcu edilirken, aile köpeklerin sahiplerinden şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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