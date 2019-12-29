Bakan Soylu: Terör örgütünü tarihe gömeceğiz (2)

29.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:00

OTOBÜS TERMİNALİ AÇILIŞINA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından belediye tarafından yaptırılan Muş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılış törenine katıldı. Bölgede yapılan hizmetleri anlatan Bakan Soylu, terörle mücadeleye de değindi. 2020 yılında terör örgütünü ezeceklerini ve terör örgütü kalmayacağını belirten Soylu, "Muş'a her geldiğimde güç buluyoruz, kuvvet buluyoruz. Diğer meseleyi bize bırakın; terörle mücadele. Burada size sözümüzdür. 2020 yılında ezeceğiz ve böyle bir terör örgütü kalmayacak. Bu millet rahatlayacak. 40 yıldır bu işle uğraşıyoruz. 40 yıldır çoluğumuz, çocuğumuz heder oldu. 40 yıldır bu ülkede, bu işe ayırdığımız kaynakları inşallah önümüzdeki kısa süreden sonra gelişmeye, kalkınmaya, ülkemizin yarınlarına kullanacağız. Hep beraber güçlenerek, ortaya koyacağımız, geliştireceğimiz Türkiye'ye sağlayacağız. Bunu beraber yapacağız" dedi.

'ÜRETEN TÜRKİYE OLACAĞIZ'Muş'ta güzel şeyler olacağını vurgulayan Soylu, "Bu ülkenin hakkını da etrafımızdaki coğrafyanın huzurunu da sahada kazandığımızı masada kaybetmedik. Amerika'da da Rusya'da da insanın ve insanlığın hakkını aradık. İnşallah daha güçlü, daha öte yatırımlarla birlikte bunu sağlayacağız. Muş için de güzel olacak merak etmeyin" diye konuştu.2020'de morallerinin daha güçlü olacağını kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi: "Üreten bir Türkiye olacağız, daha saflarımızı sıklaştıracağız, daha omuz omuza olacağız ve sadece 780 bin kilometrekareye değil etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya medeniyetimizin kardeşliğini, medeniyetimizin birikimini nakşeden, yeniden kendi küllerinden dimdik bir şekilde ayakta olan ve dünyaya hak sesini duyuran bir Türkiye ve büyük bir millet olarak hep birlikte 2020'yi de kucaklayacağız. 2023'te Türkiye bugün olduğu gibi cumhuriyetimizin 100'üncü yılında stratejik bir güç olarak inşallah 2030'lar, 2053'ler, 2071'ler büyük adımlar atacağız. 7 başlı ejderhayla uğraşmamıza rağmen Cenab-ı Allah'ın inayetiyle yolumuza dimdik devam ediyoruz. Çok çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz ama bunun yeterli olmadığına inanıyoruz."

Bakan Soylu'nun konuşması sonrası Muş Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: DHA