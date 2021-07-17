Bakan Soylu: "Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'inlerine gireceğiz' dediği günden bugüne 10 bin barınak ve sığınağın imha edildiğini belirterek, "Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz ve ülkelimizin üzerinde ki musallat olmaktan defediyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'inlerine gireceğiz' dediği günden bugüne 10 bin barınak ve sığınağın imha edildiğini belirterek, "Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz ve ülkelimizin üzerinde ki musallat olmaktan defediyoruz. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra farklı bir yol aldı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Rize Valiliği tarafından 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programına katıldı. Programa Bakan Soylu'nun yanı sıra Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katılırken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hain planlar beslemeye, gerçekleştirmeye çalışanlara fırsat vermediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız inlerine gireceğiz dediği günden bugüne, 10 bin barınak ve sığınak kahramanlarımız tarafından imha edildi. Buradan size söylüyorum terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz ve ülkemizin üzerinde ki musallat olmaktan def ediyoruz. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra farklı bir yol aldı. Türkiye hain planlar beslemeye, gerçekleştirmeye çalışanlara fırsat vermedi. 21. asrın başında başladığımız bu yolculuk sadece bizim yolculuğumu değil, etrafımızda ki coğrafyanın yolculuğudur. Kendi kavgasını Müslüman ülkelere yıkmaya çalışanlara karşı hep birlikte güçlü olmalıyız" şeklinde konuştu.

"Geleceğin Türkiye'si parlaktır"

"Biz şimdi bir tek şey istiyoruz, evlatlarımız, gelecek nesillerimiz bizim gördüklerimizi görmesinler" diyen Bakan Soylu, "Batı 'size mühimmat vermeyeceğiz' dedi, ne yapacağız diye ha bire endişe içerisinde olduk. Öyle güçlü evlatlar yetiştirdiniz ki onlar vermediler ama 1 hafta içerisinde kendi mühimmatlarımızı kendimiz yaptık ve nihayetinde Afrin'i de zulümden kurtardık. Bu nesil darbeler gördüler, Başbakan idamları gördüler, Ezan-ı Muhammedi'nin yasaklanmasını gördüler, gecelik faizler gördüler, ekonomik saldırılar gördüler, emeklilerimizin sabaha kadar kışın kar altında emekli maaşı alayım diye beklediklerini gördüler, hastane kapılarında esaretler gördüler. Amerika'dan, Avrupa'dan parmak sallayıp haddinizi, hukukunuzu bilin deyip bizi küçük gören o batının davranışlarını gördüler. Biz şimdi bir tek şey istiyoruz, evlatlarımız, gelecek nesillerimiz bizim gördüklerimizi görmesinler. Darbeler görmesinler, ekonomik saldırılar görmesinler. Türkiye'ye karşı kafa tutmaya kimsenin gücü yetmesin, cesareti yetmesin. Bu millet çok şey gördü. Değerlerinin, inançlarının, medeniyet değerlerinin aşağılandığını, ötekileştirildiğini gördü. Bizden sonraki nesil bir daha böyle bir şey yaşamasın diye bizim üzerimize çok büyük görev düşüyor. Çok çalışmak, uyanık olmak, gayretli olmak ve Türkiye'nin üzerine oynanan oyunlardan birlik içerisinde onlara karşı durmak. Bir daha evlatlarımız görmesin diye sizlerin yüzüne söylemek istiyorum; geleceğin Türkiye'si parlaktır, geleceğin Türkiye'si zengindir, geleceğin Türkiye'si güçlüdür, geleceğin Türkiye'si bütün dünyaya medeniyetimizi, inancımızı ve imanımızı anlatmaya cesaretli olacak bir Türkiye'dir" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı