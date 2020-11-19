İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür"
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İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür"

19.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:10
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: Son 4 yılda emniyet ve jandarmamızın ikna yöntemiyle ulaştığı sayı 824 kişidir.

İçişleri Bakanı Soylu: Son 4 yılda emniyet ve jandarmamızın ikna yöntemiyle ulaştığı sayı 824 kişidir. Kendiliğinden teslim olanlar ile birlikte bu sayı bin 842 kişi olmuştur.

Yurt içinde PKK'nın defteri önümüzdeki yıl şu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur.

Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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