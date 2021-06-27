Bakan Soylu Tendürek'te
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Bakan Soylu Tendürek'te

Bakan Soylu Tendürek'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Dağı eteklerindeki askeri ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Dağı eteklerindeki askeri ziyaret etti.

Öğle saatlerinde Van'a gelen Bakan Soylu ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile Tendürek bölgesine geçti. Burada konuşlu askerlerle bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu, "Tendürek Dağı'nda yeni kurduğumuz Soğanlı Geçici Üs Bölgesi'ndeyiz. Kalıcı üs bölgesi, Tendürek'e de sürpriz olacak. Artık yalnız değilsin Tendürek" notuyla ziyaretini sosyal medyada paylaştı. - VAN

Bakan Soylu Tendürek'te
Bakan Soylu Tendürek'te
Bakan Soylu Tendürek'te
Bakan Soylu Tendürek'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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