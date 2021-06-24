Bakan Soylu, TEM Dairesini tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Soylu, TEM Dairesini tebrik etti

Bakan Soylu, TEM Dairesini tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele kapsamında dünyaya örek olan perspektifleri Birleşmiş Milletler'de (BM) gündeme getiren TEM Dairesini tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele kapsamında dünyaya örek olan perspektifleri Birleşmiş Milletler'de (BM) gündeme getiren TEM Dairesini tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadelede, ülkemiz tarafından yıllardır uygulanan, dünyaya örnek teşkil eden perspektifleri BM'de gündeme getiren ve organizasyonu yapan TEM Dairesi'ni tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, seçimlerin öngörülen şekilde yapılması istendi
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, seçimlerin öngörülen şekilde yapılması istendi
BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Berlin Konferansı sona erdi.
BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Berlin Konferansı sona erdi.
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı.
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Mert Müldür Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Soylu, TEM Dairesini tebrik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 19:11:26. #1.16#

title