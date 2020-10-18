Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, telefonla Sivaslı muhtarların gününü kutladı

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü öncesi mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i telefonla arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlara seslenerek günlerini kutladı.

Sivas'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü öncesi mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i telefonla arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlara seslenerek günlerini kutladı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bilgin, 19 Ekim Muhtarlar Günü öncesi 66 mahalle muhtarıyla kentteki bir otelde toplantı yaptı.

Sivas'a yapılan ve yapılacak hizmetler ile mahallelerdeki sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantının soru cevap bölümüne geçildiği sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilgin'i telefonla aradı.

Bilgin, mahalle muhtarıyla bir araya geldiklerini ifade edince Soylu muhtarlara seslenerek günlerini kutladı.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Kıymetli dostum Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bey'in bu nezaket dolu davranışıyla demokrasinin ilk kapısı olan, bizim millet meselelerinde de her zaman müracaatçı olduğumuz, gece gündüz, sabah akşam çaba sarf eden kıymetli muhtarlarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyor, günlerini kutluyorum. Bugün orada Muhtarlar Günü vesilesiyle Sayın Başkanımızla bir arada olmanız da benim için ayrı bir gurur vesilesidir. Muhtarları devletin en yüksek yönetim kademesi ile bir araya getiren, Külliye'yi muhtarlara açan, bakanlarına, tüm bürokratlarına, milletvekillerine, muhtarlardan gelen sorunların çözülmesinin ana unsur olduğunu ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyorum."

Demokrasinin en önemli kurumu olan vatandaşların en ufak derdiyle bile ilgilenen muhtarların, bu durumu kendilerine onur vazifesi olarak gördüklerini vurgulayan Soylu, "Değerli muhtarlarımıza sizin şahsınızda teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden bütün muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başkanımız vesilesiyle sizlere telefonla ulaşabildik ancak inanın yanınızda olmayı da çok arzu ederdim. Yine de başkanımız telefonla bizleri bir araya getirdi. Allah ondan da razı olsun. Son olarak şunu söylemek istiyorum, 24 saat emrinize amadeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde