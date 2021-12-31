Son dakika haberleri! Bakan Soylu, İstanbul'da 553 kilogram metamfetamin ele geçiren emniyet birimlerini kutladı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 553 kilogram metamfetamin ve 137 kilogram kimyasal madde ele geçiren emniyet birimlerini tebrik etti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından İstanbul'un Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerindeki uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Soylu, ülke genelinde tek seferde en yüksek miktarda metamfetaminin İstanbul'da ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu paylaşımında, " İstanbul'da bugün Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda 553 kilogram metamfetamin, 137 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti ve narkotik birimlerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

AA - Son Dakika Haberleri

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