Bakan Soylu: "Tayyip Erdoğan, 4,5 yıl boyunca sahada bir CHP'ye gol atacak bir PKK'ya gol atacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

" Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu vereceksiniz, tam 4,5 yıl boyunca sahada bir CHP'ye gol atacak bir PKK'ya gol atacak"

TUNCELİ - Türkiye son 4 yılda 6 seçim geçirdiğini ve şimdi 7'incisine gidildiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Ama bir daha 4,5 yıl seçim olmayacak. Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu vereceksiniz, tam 4,5 yıl boyunca sahada bir CHP'ye gol atacak bir PKK'ya gol atacak, bir Türkiye'yi geri bırakmaya çalışan o dışarıdaki zihniyetlerin tamamına gol atacak. O gol attıkça milletimiz hop oturup hop kalkacak. Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun kalesine golleri peşi peşine atacağı bir 4,5 yılı hep beraber yaşayacağız" dedi.

Tunceli'ye bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti'nin büyük bir iş başardığını belirten Bakan Soylu;" Bir zihniyet devrimi gerçekleştirildi. Biz çocukken, doğunun makuz tarihi yenilmez derlerdi. Yol, iş, araç, havalimanı, üniversite, okul yok. Ne yapsın bu insanlar. ya göç edecekler yada terör örgütüne gidecekler. Şimdi bir kardeşiniz olarak gururla söylüyorum. Bir liderin siyasi partinin, felsefenin, düşüncenin, ülkenin mahküs tarihi nasıl değiştirdiğini haykırarak söylemeye çalışıyorum. Bugün doğu ile ölçeğine göre batıdaki hiçbir vilayetin farkı yok. Bugün Türkiye'nin geldiğin nokta buradadır. Doğu ve Güney Doğu'yu vatandaşlarımız, bırakın 5 yılı, bırakın 4 yılı iki yıl daha bize teslim etsinler. Bu 2 yılda yaptıklarımızın 10 katı daha yapar, Doğu ve Güneydoğu'yu sadece Türkiye'nin değil, Avrupa ve Ortadoğunun en imrenilen merkezi haline getiririz. Biz bu inanca sahibiz. Çünkü buralar zenginlik diyarlardır. Buraları fakirleştirmeye çalışanlara müsaade etmeyin ve etmeyelim. Burayı bir çatışma merkezi haline getirme çalışanlara hep beraber Hacı Bektaş, Mevlana, Pir Sultan, Hacı Bayram Veli, Karacaoğlan ile, aşıklarımızla, ozanlarımızla ve söyledikleri ile cevap verelim. Biz kardeş bir milletiz. Mayamız, inancımız hep böyle oldu. Biz kimseye ispatlamak zorunda da değiliz"diye konuştu.

Konuşmasını sürdüren Soylu," Bu seçimde vatandaşımız korkutmak isteyeceklerdir. Bunların zihniyeti korkutmaktan başka yönetim tarzı bilmez, biz o kanlı musluk afişlerini unutmadık. Ama Allah'ın izni ile bu seçimde demokrasi ve yaptığımız hizmetlerin gücü ile bu karanlık zihniyeti buralardan silip süpüreceğiz, bu seçimdeki hedefimiz sadece belediye başkanlığı değildir. Sandıktan biz bu terör örgütünü onun sözcülerini, başımıza musallat olan, çocuklarımızın geleceğini karartan kandildeki ahlaksızların borazanlığı yapan adamlar istemiyoruz. Mesajını önceki seçimlerden daha güçlü bir şekilde çıkartabilmektir. Hedefimiz budur. Ben sizlerde bu azmi ve kararlılığı görüyorum. Tunceli'nin tekrar eski günlere dönmemesi için, şimdi olduğu gibi daha güçlü bir şekilde dünya ile kucaklaşması için desteklerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğine de değinen Soylu;" Bu yeni sistemde Türkiye artık eskisi gibi hükümetlerin yıkılıp bozulacağı, bir takım operasyonlarla alt üst edilebileceği bir anlayış yoktur. Bu sistemde cumhurbaşkanı seçildi mi 5 yıl görevde. Artık koalisyonlar, meclisteki sayılar bir önem taşımamaktadır. Bu yeni sistem bir istiklal sistemidir. Hesabını, kitabını, planını yaptım mı, bu planını 5 yıl boyunca yürütebileceğin bir sistemdir. Türkiye son 4 yılda 6 seçim geçirdi. Şimdi 7'incisine gidiyoruz. Ama bir daha 4,5 yıl seçim olmayacak. Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu vereceksiniz, tam 4,5 yıl boyunca sahada bir CHP'ye gol atacak bir PKK'ya gol atacak, bir Türkiye'yi geri bırakmaya çalışan o dışarıdaki zihniyetlerin tamamına gol atacak. O gol attıkça milletimiz hop oturup hop kalkacak. Sevinci ile heyecanı ile geleceği ile çocuklarımız yarını kucaklayacak. Hiç merak etmeyin. Önümüzdeki 4,5 yıl seçimsiz, tartışmasız, 2023, 2053, 2071 hedeflerine yönelik adımların atılacağı yıl olacak. Öyle ekonomi de de seçim var acaba ne olacak, AK Parti alacak mı alamayacak mı, acaba Cumhur İttifakı başarılı olacak mı olamayacak mı diye bir endişenin olmayacağı, tam 4,5 yıl boyunca Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlunun kalesine golleri peşi peşine atacağı bir 4,5 yılı hep beraber yaşayacağız. Hizmetlerle, zenginleşmeyle, demokrasiyle ve özgürlükle beraber. Bunu hep birlikte sağlayacağız ve gerçekleştireceğiz"şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA